Ideální byt pro single muže: Chytrý 2+kk na 35 m, kam se vejde vše, co potřebuje

Jak asi bude vypadat byt, který si architekt navrhl sám pro sebe? Určitě se v něm setkáme s důmyslnými systémy, jež šetří místo, a zároveň by nás měl ohromit čistotou designu. Pojďme se do jednoho takového podívat.

Někdo by řekl, že rozloha 35m2 je dobrá tak akorát pro garsonku. Australský architekt Jack Chen na této ploše vykouzlil rovnou 2+kk a má zde všechno, co potřebuje k životu: kuchyňskou linku s barovým pultem, obývací prostor s televizí, pracovní stůl, kout pro relaxaci u okna, ložnici a koupelnu se sprchou, do které se dá vejít jak z kuchyňky, tak z ložnice. Byt přitom vypadá vzdušně a prostorně. Jak se to architektovi podařilo?

Když k Jackovi přijdete na návštěvu, neuvidíte žádný bar ani pracovní stůl. Architekt barový pult vysune z pouzdra za kuchyňskou stěnou, rozloží ho a přinese skládací barové židličky. Pracovní stůl se sklápí pro změnu ze skříněk nad televizí. Do ložnice vedou posuvné dveře na dálkové ovládání a protože je Jack skutečně hračička, vchod do koupelny z kuchyně se dá nasvítit tak, abyste vůbec neviděli, že tam nějaký je. Čistotu designu interiéru tedy skutečně nic nenarušuje.

Dokonce i minimalisticky pojatá kuchyňka se tváří, jako by tu vůbec nebyla. Skříňky vizuálně splývají v jednu velkou dřevěnou plochu, když ale nahlédnete za stěnu oddělující kuchyň od ložnice, uvidíte police s dekorativními předměty, které najednou strohou kuchyň zcela zútulní.

Třešničkou na dortu je pak koupelna, jejíž jednu stěnu zcela pokrývá zeleň. Tato malá vertikální zahrada dodává interiéru vyšší estetickou hodnotu, a navíc v něm vytváří zdravé životní prostředí.