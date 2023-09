Jako děti jsme si představovaly, že se za skříní, pod stolem nebo postelí skrývá tajemný svět. Většinou jsme ale našli jen prach a pavučiny. Newyorčance Samanthě se však její sen splnil. Jen byl více děsivější, než předpokládala.

Přicházel podzim. Teplé dny vystřídalo sychravé a větrné počasí. I přesto se mladá žena rozhodla, že půjde s kamarády na výlet. Když se po několika hodinách vrátila do nově pronajatého bytu, byla promrzlá na kost. Rychle zamířila do koupelny, aby se umyla. Jakmile vylezla ze sprchy, ucítila nepříjemný průvan. „To je zvláštní,” pomyslela si a oblékla se. Pak se rozhodla, že jeho zdroj vypátrá.

Prozkoumala průduch nad stropem, zkontrolovala práh, spínač i zárubně dveří. Všimla si, že když se postaví těsně k nim, neznámý větřík si začne pohrávat s jejími vlasy. Poté zjistila, že studený vzduch vychází z pod zrcadla.

Svět za zrcadlem

„Viselo jen na háčku, tak jsem ho sundala. To, co jsem objevila, bylo jako z noční můry,” svěřila se Samantha ve videu na sociální síti TikTok. Místo pevné zdi byla za zrcadlem hluboká díra. „Když jsem do ní posvítila mobilem, všimla jsem si, že ústí do nějaké místnosti. Tak jsem si řekla, že se dovnitř podívám.”

Raději ale počkala, až se vrátí její spolubydlící, aby někdo věděl, co plánuje. Poté si z baterky a šátku vyrobila provizorní čelovku, nasadila si roušku a vybavila se kladivem. Úzkou dírou se protáhla jen tak tak.

„Jsi na druhé straně dimenze!" podporoval ji kamarád, když došlápla na pevnou podlahu. „Jdi dál.” Samantha byla vyděšená. Před očima se jí odehrávaly různé hororové scény. Opatrně našlapovala a rozhlížela se kolem. Po pár minutách si uvědomila, že se nachází v prázdném bytě. Průvan, který se náhle objevil v její koupelně, měla na svědomí vybitá okna a změna ročního období.

Tajemný byt

Na první pohled bylo jasné, že je prostor opuštěný. Na zemi se válely odpadky, příčky byly poškozené, chyběla toaleta a nedalo se rozsvítit. „I přesto jsem se bála, že narazím na nějaký drogový gang nebo mrtvolu,” smála se později v bezpečí svého domova.

Po důkladném prozkoumání bytu zjistila, že má dvě patra a je docela velký. Mimo krabic a hromady visících kabelů ale Newyorčanka nenašla nic zajímavého. Zamířila proto po schodech do přízemí a otevřela vstupní dveře. „Ocitla jsem se na dlouhé chodbě našeho bytového komplexu, jen na jeho opačné straně,” vysvětluje. O několik dní později kontaktovala správce domu, aby mu řekla o svém objevu a poprosila ho, aby díru za zrcadlem zazdil.

