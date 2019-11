Jak dopadla bývalá herecká hvězda Jason Gedrick: Ničilo ho skryté postižení.

Může šestnáctiletý kluk pilotovat stíhačku a navíc s ní porazit armádu celého státu? Jistě! Film Železný orel byl možná trochu přitažený za vlasy, ale Jasona Gedricka vystřelil mezi velké hvězdy.

Vždy se rád předváděl. Ne snad proto že by chtěl být hercem, jen se zoufale snažil na sebe strhnout pozornost nejbližších. Trpěl totiž velkým citovým deficitem. Jeho rodina se brzy rozpadla.

Noční můra

Na svět přišel 7. února 1965 v Chicagu v komunitě polských přistěhovalců a jeho příjmení původně znělo Gedroic. Byl nejmladší ze tří dětí a možná právě proto zůstal po rozvodu rodičů s matkou. V dalších letech postrádal častější přítomnost nejen otce, ale také bratra Joela a sestry Dawne.

V roce 1982 dokončil technicky zaměřenou střední školu a zamířil na univerzitu. Nikdy nepatřil mezi nejbystřejší žáky, ale na vysoké škole se jeho studium proměnilo v noční můru. Jen těžko chápal probíranou látku a první ročník dokončil pouze díky velké pomoci tehdejší přítelkyně.

Až pak mu lékaři oznámili, že trpí dyslexií, tedy poruchou čtení. Jason nikdy nezjistil, jestli ji měl vrozenou, nebo se u něj projevila vlivem nějakého úrazu hlavy. Vždy rád sportoval, hrál hlavně basketbal, ale kvůli malému vzrůstu se mu nemohl věnovat závodně. Přesto na palubovce nějakou ránu občas schytal.

Ať to bylo jakkoli, na studia musel zapomenout. Místo nich zamířil do Hollywoodu.

Televizní šašek

Zatímco jiní čekají na pořádnou šanci dlouhé roky, Jason měl štěstí. Od 18 let dostával jednu roli za druhou a stal se velkou hereckou nadějí. Jeho popularita vzrostla zejména díky filmu Železný orel, který se dočkal ještě tří pokračování. Jason se už ale mihl pouze v tom prvním. Měl vyšší cíle.

Na pohledného mladíka letěly i ženy. Randil s herečkou Daphne Zunigaovou, rozruch způsobil vztahem se sexbombou Tracy Scogginsovou, která byla o 12 let starší. Nakonec se v roce 1989 oženil s herečkou Danou Lavasovou, s níž zplodil syny Jana (*1991), Garretta (*1994) a Tyho (*1995). Po osmi letech ale vztah zkrachoval.

Na rozchodu se podepsala i Jasonova rostoucí frustrace. Slibně rozjetá kariéra se zadrhla a musel vzít zavděk prací pro televizi. Ani tam se mu příliš nedařilo. „Vždy začnu hrát v nějakém seriálu, kritika ho přijme dobře, ale vzápětí je zrušen. Připadám si jako televizní šašek," svěřil se. V nejbližší době navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Jason je naštěstí veselá kopa: „Lidé, co mě znají, říkají, že jsem potrhlý. A mají pravdu. Myslím, že jsem mentálně stále na úrovni dvanáctiletého kluka."