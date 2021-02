Sanatorium Beelitz: Léčil se zde Hitler, nyní slouží jako centrum okultismu

Nemocniční komplex Beelitz má za sebou pernou minulost. Experimenty na lidech, léčbu Adolfa Hitlera i sériového vraha. Ač opuštěné místo á obrovské kouzlo, dnes už jej navštěvují jen lovci záhad a nadšenci pro okultismus.

Výstavba nemocnice probíhala od roku 1898 do 1930 na klidném místě uprostřed braniborských lesů blízko německé Postupimi. Nakonec se mohl komplex pyšnit rozlohou 200 akrů a šedesáti budovami oddělenými dle pohlaví. Zajímavostí je spletitý labyrint podzemních chodeb, jimiž jsou jednotlivé budovy propojeny, takže je možné mezi nimi tajně procházet. Beelitz bylo vpodstatě takové menší svébytné město: Byly zde i restaurace, pošta či dokonce vlastní elektrárna. Se svou rozlohou zde mohlo být léčeno až 600 pacientů najednou. (Zdroj:www.cestovinky.cz )

Sanatorium sloužilo jak vojákům, tak obyčejným lidem s nejrůznějšími problémy. Původně měl komplex sloužit pro pacienty s plicními chorobami, zejména tuberkulózou, ale s příchodem první světové války se změnil na čistě vojenský lazaret starající se o raněné německé vojáky.

Interiéry dnes opuštěného sanatoriaZdroj: profimedia.cz

Za svých mladých let se do Beelitzu dokonce dostal i Adolf Hitler. Léčil se zde s nohou, jíž si poranil v bitvě na Sommě. Celkově v lazaretu zůstal tři měsíce.

Za druhé světové války se nemocnice uchýlila ke zcela jiné činnosti. Za vlády jejího bývalého pacienta Adolfa Hitlera se zde prováděly děsivé pokusy na lidech. Po válce v sanatoriu se stejně šílenými experimenty pokračovali Sověti. Poté, co Rusové místo opustili, se do něj v roce 1990 dostala další známá osobnost, vůdce Německé demokratické republiky Erich Honecker. Léčil se zde s rakovinou jater.

Budova bývalého plicního sanatoria láká pozornost žurnalistů a fotografůZdroj: profimedia.cz

Hrůzy se neděly pouze v samotné budově, ale nevyhnuly se ani jejímu okolí. Okolo let 1989 až 1990 řádil kolem nemocnice sériový vrah, přezdívaný bestie z Beelitzu, Wolfgang Schmidt. Transsexuál zabil dohromady 6 lidí a další brutálně napadl. Jeho poznávacím znamením bylo růžové spodní prádlo, jež zanechával na mrtvolách. V roce 1990 zaútočil na dva běžce, jeden ho ale přemohl a odvedl na policii. Bylo to opravdové štěstí. Dostal 15 let odnětí svobody a zároveň nařízené psychiatrické léčení. Po odpykání trestu se nechal přeoperovat na ženu. Speciálně o tomto vrahovi byl natočen snímek The Pink Giant odkazující na jeho poznávací znamení, růžové spodní prádlo. (Zdroj:www.boredpanda.com )

Vražda se zde udála i v roce 2008. Fotograf měl do míst komplexu zatáhnout svou modelku a poté ji zabít. Během focení ji měl umlátit k smrti pánví a znásilnit.

Kvůli událostem, které se v obrovském sanatorii staly, zde mnoho lidí cítí špatnou energii. Díky tajemnému kouzlu láká i přes zákaz vstupu nadšence pro záhady a okultismus. Z opuštěných a rozbořených sálů je stále slyšet sténání pacientů a po chodbách se pohybují temné stíny. (Zdroj:www.lifee.cz)

Honosné léčebné centrum se dnes změnilo v zchátralý komplex s odlupující se omítkou a chodbami pokrytými graffiti. Malé sekce jsou údajně stále využívány pro neurologické rehabilitace a léčbu pacientů s Parkinsonovou nemocí, většina budov je však od roku 1990 opuštěna a chátrá.

Prostory byly použity jako lokace pro Oscarový snímek Pianista s Adrianem Brodym a film z roku 2008 Valkyrie, v němž se objevil i Tom Cruise.