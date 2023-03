Ve Viktorii existuje dlouholetá legenda, že v zátoce Cadbororo Bay a okolních vodách žije cadborosaurus willsi (pojmenovaný podle Cadboro Bay a saurus, plaz), známý také jako "Caddy". Dokonce byl zachycený i na fotce, ale záhadné stvoření se dodnes nepodařilo identifikovat.

Caddy je kryptický mořský tvor, který byl hlášený ve vodách severozápadního Pacifiku, zejména u pobřeží Britské Kolumbie. Je specifický pro severozápadní Ameriku a její vody a objevuje se u pobřeží Kanady, v jezerech Britské Kolumbie, v okolí aljašských vod a až v Sanfranciském a Montereyském zálivu v Kalifornii.

Inuité si jeho podobou zdobí lodě

První národy vědí o Caddym již dlouho. Kryptozoologové a fanatici mořských příšer tvrdí, že popisy Caddyho se po staletí pozoruhodně shodují. Vědcům se však nikdy nepodařilo získat žádnou mršinu ani živý exemplář.

Poprvé byl zaznamenaný v roce 1933, kdy muž jménem Archie Wills tvrdil, že ve vodě poblíž zátoky Cadboro Bay v Britské Kolumbii spatřil velkého mořského hada.

Skupiny až po Aljašku vyprávějí o mořském tvorovi, který odpovídá jeho popisu a některé skupiny Inuitů na Aljašce mají dokonce obrázek Caddyho na svých kánoích. Věří, že je jeho obrázek dokáže před tímto záhadným tvorem ochránit. Jak vypadá? Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Dvě stě pozorování, ale nejasný výsledek

Za posledních 200 let bylo deklarováno neuvěřitelných více než 300 pozorování Caddyho. Tento tvor je obecně popisovaný jako mořský had a popisy svědků udávají jeho délku mezi 5 a 15 metry. Říkají rovněž, že má podivnou hlavu ve tvaru koně nebo ovce. Nechybějí mu ale ani přední ploutve, díky nimž dokáže plavat rychlostí až 40 uzlů.

Všechna pozorování kadborosaura hovoří o něčem od hadovitého tvora s dlouhým krkem a ploutvemi až po rybovitějšího tvora s výraznou hřbetní ploutví. Výsledek ale stále žádný, a to ani navzdory tomu, že v roce 1937 založila skupina vědců a rybářů Vědecký kryptozoologický klub Britské Kolumbie s konkrétním cílem prozkoumat existenci kadborosaura.

Shromáždili svědectví očitých svědků a provedli rozsáhlé pátrání v oblasti, kde byl tvor spatřen. Marně.

O jaké zvíře se jedná?

Jednou ze známých fotografií je fotka z roku 1937 tzv. mršiny z Nadenu, o níž se předpokládalo, že je to Caddy. Později však odborníci zjistili, že se jednalo o plod velryby. Přitom není dodnes jasné, co to Caddy je, a v úvahu připadá hned několik zvířat. Mezi nimi jsou tuleni sloní, žraloci, mořští lvouni, obří veslonosi anebo potápka rodu Pipefish. Navíc se v pramenech objevuje i zajímavá zpráva policejního důstojníka z roku 1943, který popisuje, že skupina šesti lachtanů plujících pohromadě skutečně vypadala jako vlnky mořské příšery.

Navzdory nedostatku důkazů zájem o kadborosaura přetrval a v průběhu let se uskutečnila řada expedic a pátrání po tomto tvorovi. V roce 1991 skupina vědců z vancouverského akvária provedla dvoutýdenní pátrání po kadborosaurovi, při kterém se pomocí sonaru a dalších zařízení snažila tvora najít. Přestože se jim nepodařilo najít žádné stopy po kadborosaurovi, zaznamenali řadu neidentifikovaných podvodních zvuků, které by mohly s tímto tvorem souviset.

Zabrousili jsme i do pravěku

Někteří vědci se domnívají, že cadborosaurus může být přeživším příslušníkem prehistorického druhu mořského hada, například plesiosaura. Jiní se domnívali, že by tvor mohl být druhem obřího úhoře nebo ryby, zatímco další vyslovili hypotézu, že pozorování může být výsledkem chybné identifikace známých mořských živočichů.

Přestože existence kadborosaura zůstává neprokázaná, přetrvávající zájem a fascinace tímto tvorem slouží jako připomínka trvalé přitažlivosti kryptozoologie a tajemství a zázraků světa přírody.

Zdroje: orcaspirit.com, en.wikipedia.org/wiki/Cadborosaurus, www.historicmysteries.com