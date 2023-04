Skotsko má svou Nessie, záhadnou příšerku v jezeře Loch Ness, která se čas od času objeví nad hladinou, aby se vystavila objektivu a nezapomnělo se na ni. V Britské Kolumbii v zátoce Cadboro Bay a okolních vodách žije – nesjpíš už staletí – Caddy. Ten má dokonce své „zoologické“ jména.

Že záhadná stvoření nejsou?

Mořské hlubiny jsou domovem mnoha podivných tvorů. Pokud se nějaký objeví, zoologové ho obvykle dokážou „zařadit“. Jedno záhadné mořské stvoření zobrazili už původní obyvatelé Kanady a je známé i na celé Aljašce. Na obrázcích se objevuje, jak se po oteplení stěhuje k ostrovu Vancouver, na jehož jižním cípu leží zátoka Cadboro Bay. Inuité měli jeho kresbu na kánoích, aby tvora zastrašili. Vypráví se o něm v mytologii ostrovních kmenů. Je známý i ve folklóru oblastí Tichého oceánu při pobřeží Severní Ameriky.

Za posledních sto, dvě stě let bylo zaznamenáno na tři sta očitých svědectví. Všechna naprosto stejně popsala záhadného tvora – Caddyho.

Viděli jsme Caddyho

V novodobé historii Caddyho viděl právník z Viktorie se svou ženou v roce 1933, když se plavili na své jachtě. Další důvěryhodné svědectví přichází o rok později od členů kanadské provinční vlády. Téhož roku v zátoce Cadboro Bay spatřili rybáři příšery hned dvě. Dva lovci zase uvádějí, že střelili vodního ptáka a než se k němu dostali, vynořila se příšera spolkla ho.

V roce 1939 popsal setkání u pobřeží Vancouveru jistý kapitán Paul Sowerby: „Mířili jsme na sever a asi třicet mil od pobřeží jsme uviděli tuhle věc vztyčenou asi metr nad hladinou. Tak jsem k ní zamířil a podíval se na ni. Nejdřív jsem si myslel, že vypadá jako lední medvěd s těmi chuchvalci chlupů. Když jsme se dostali přímo k němu – a voda byla křišťálově čistá, byl tam jen sloup téhle věci, který měřil nejméně čtyřicet stop. Měl obrovské oči. Na ústa a nos si vůbec nevzpomínám, jen na ty obrovské oči. A ty oči se zdály být otevřené odshora dolů.“

Dne 13. února 1953 údajně vidělo tohoto tvora deset lidí. Všichni ho pozorovali z různých úhlů, ani jeden z popisů si vzájemně neodporoval. U pobřeží Spojených států mládě ulovil v únoru 1968 jistý pan Hagelund, jak tvrdí, stejně jako v červenci 1991 paní Harshová. Ta dvě dvoumetrová mláďata pustila na svobodu.

Viděli jste Caddyho?

Takže pokud jste někdy na nějaké dovolené spatřili pět až patnáct metrů dlouhého tvora, který vypadá jako had, ale má dlouhý krk a na hřbetu něco jako dva hrby vedle sebe, dvě malé přední ploutve, které dokáže zvednout, dvě zadní ploutve, které jsou nejspíš srostlé do vějíře jako ocas a plaval rychlostí 40 uzlů za hodinu, pak jste měli obrovské štěstí. Viděli jste Caddyho. Neboli, jak zní jeho „odborný“ název – Cadborosaurus willsi. Jméno dostal podle zátoky Cadboro, saurus znamená plaz. A willsi? To nejspíš získal podle novináře Archie Willse, který tvora pojmenoval.

Ale pozor! Pokud ten dlouhý tvor neměl hřívu či chlupatou hlavu, která připomíná hlavu koně či velblouda, pak to nebyl to Caddy. Ale třeba ...

... hlístoun červenohřívý, nejdelší kostnatá ryba na světě. Dorůstá délky až jedenáct metrů, dle neověřených údajů až šestnáct. V některých jazycích se jí říká mořský had. Ostatně má i hřívu. Jediný problém je, že žije v hloubkách stovek metrů a na hladinu nevyplouvá. No, a nemá hlavu jako kůň. Živočicha ukazuje následující video.



A nakonec Caddy na fotce

Kryptozoologové, kteří zkoumají živočichy, o jejichž existenci nejsou důkazy i všichni ti, kteří v existenci příšer věří, tvrdí, že když se všechny popisy z různých míst a let shodují, takový živočich musí existovat. Ale vědci nemají svůj důkaz v podobě živého či mrtvého exempláře. Ale…

V říjnu roku 1937 ve velrybářské stanici Naden Harbour v Britské Kolumbii zpracovávali rybáři uloveného vorvaně. Z jeho žaludku vytáhli šest metrů dlouhého hadovitého živočicha s hlavou jako kůň. Vyfotili ho. Žádný vědec nedokázal tvora pojmenovat ani zařadit. Nebyli si jistí, zda je to plaz či savec. Nikdo neví, co se s jeho ostatky stalo…

Video nad odstavcem ukazuje fotku neznámého živočicha z roku 1937. Popisuje mnoho nálezů uhynulého Caddyho. Vědci jeho ostatky vždy přiřadili k nějakému druhu žraloka nebo velryby či lvouna. I živočich z fotky, jak říkají některé zdroje, prý byly později „předběžně“ identifikovány jako embryo kosticovce z podřádu kytovců...

Věříte, že si Cadborosaurus willsi někde plave v oceánu a před vědou se skrývá?



