Externí autor 23. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Obecně se ví, že houby nás v mnohém překvapují. Některé druhy v sobě dokonce skrývají látky, jež nabízejí léčivé možnosti v řadě neduhů, od těch lehčích, jakými mohou být záněty, až po rakovinu. Znáte houbu, která u nás roste na stromech v chladnějších oblastech?

Jmenuje se čaga sibiřská, případně se objevuje i pod názvem rezavec šikmý. Jedná se o dřevokaznou houbu, která roste na břízách a původně pochází z Asie a Ruska. Vyskytuje se ale i v Severní Americe a u nás, a to v chladnějších oblastech, zejména na horách.

Tisíciletá historie

První zmínky o této blahodárně působící houbě se objevují již v záznamech pocházejících ze starověké Mezopotámie, Egypta a Číny. Už tenkrát se používala ke zlepšení celkového zdraví a prodloužení zdraví. Staří šamani z ní připravovali čaj, používali ji lokálně na kůži, anebo ji nechávali své pacienty inhalovat. A jak je to dnes?

Účinné látky

Důvodem, proč se tahle houba dostává v posledních letech stále více do popředí, jsou její účinné látky. Čaga totiž obsahuje přes 200 různých, biologicky aktivních látek. Mezi nejdůležitější patří polysacharidy, které pomáhají k podpoře imunitního systému. Dále to jsou polyfenolické látky, což jsou silné antioxidanty chránící naše buňky před poškozením volnými radikály a podporující zdraví srdce. Do třetice je třeba zmínit triterpenoidy, které mají protirakovinné, protizánětlivé a antivirové účinky.

Z bohatého obsahu zdraví prospěšných látek je rovněž třeba zmínit vitaminy skupiny B, minerály jako je vápník, draslík, hořčík, mangan, měď, chlorid a další, které přispívají k celkovému zdraví organismu, a rovněž kyselinu betulinovou a aminokyseliny.

Jak čaga pomáhá

Už zmíněné výživné látky napovídají, že hodně. V poslední době se nejvíce diskutuje vliv čagy na onkologická onemocnění. Proběhlo několik studií, které přinesly zajímavé poznatky, a sice, že například kyselina betulinová a triterpenoidy mají schopnost zastavit růst buněk a vyvolat u nich tzv. apoptózu, v níž se tyto buňky samy zlikvidují. Zde je ale třeba připomenout, že i přes pozitivní výsledky čaga rozhodně nenahrazuje běžnou léčbu rakoviny a vždy byste měli o jejím užívání informovat lékaře.

Čaga má rovněž silné protizánětlivé účinky, které jsou důležité pro zmírnění příznaků takových onemocnění jako je artritida, infekce dýchacích cest a další zánětlivé stavy. Vědecké pokusy na zvířatech například odhalily, že extrakt z čagy má potenciál snižovat zánětlivé projevy způsobené ulcerózní kolitidou.

S výše uvedenými zdravotními problémy souvisí i nízká imunita. Čaga obsahuje polysacharidy, které pozitivně ovlivňují imunitní systém a zvyšují obranyschopnost organismu.

S čím dalším si čaga poradí?

Umí zklidnit trávení, snižuje hladinu špatného cholesterolu a glukózy a zvyšuje hladinu inzulinu. Funguje jako doplněk léčby lupénky a při onemocnění jater. Posiluje zrak a napomáhá vyblednutí tzv. jaterních skvrn.

Jak ji užívat

Čaga se u nás prodává ve formě prášku nebo kapslí. Z prášku se dá uvařit čaj, který připravíte takto: 1 čajovou lžičku nadrcené čagy zalijete 300 mililitry vařící vody a necháte asi 5 až 10 minut louhovat. Lze dochutit medem. Čaj se pije ideálně asi 20 minut před jídlem, a to dvakrát denně. Po osmi týdnech je třeba přerušit užívání.

Zdroje: www.profikoreni.cz, www.konopnafarmaliptov.cz, www.diana-company.cz