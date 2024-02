Externí autor 16. 2. 2024 7:48 clock 4 minuty

Pití čaje je jednou z nejoblíbenějších tradic po celém světě. Jeho blahodárné účinky na zdraví jsou dobře známy. Nicméně, málokdo si uvědomuje, že ne vše lze s čajem kombinovat. Například i taková klasika, jako je čaj s citronem, není pro naše zdraví prospěšné.

Čaj je více než jen oblíbený nápoj. Je to rituál, tradice a pro mnohé dokonce způsob relaxace a osvěžení. Pití čaje má dlouhou a bohatou historii a je součástí mnoho kultur po celém světě. Například v Číně ho považují za součást své kultury a pijí ho celý den. Čajové ceremonie jsou běžnou součástí sociálních událostí. V Japonsku své čajové ceremonie nazývají „chanoyu“ nebo „sado“, které zahrnuje přípravu a pití zeleného čaje matcha. U nás je také velmi populární, o jeho příznivých účincích na naše zdraví všichni víme, ale mnoho lidí neřeší, co společně s čajem konzumují.

Čaj s citronem

Čaj s citronem je pro většinu z nás naprostá klasika a mnoho lidí na ní nedají dopustit, ať už v podobě ranního rituálu nebo při kurýrování z nemoci. Nicméně, kyselina v citrusovém ovoci, má nepříznivý vliv na některé zdraví prospěšné složky v čaji a může narušit jeho blahodárné účinky. Pokud navíc trpíte žaludečními vředy, gastroezofageálním refluxem či jinými zažívacími potížemi, raději se této kombinaci vyhněte. Kyselina citronová by vám mohla spíše ublížit. Mimo to má také negativní účinky na naši zubní sklovinu. Její kyselost je poměrně agresivní a při dlouhodobé konzumaci může dojít k erozi zubní skloviny. To vede k citlivosti zubů, většímu riziku vzniku zubního kazu a v některých případech k úplné ztrátě zubní skloviny.

Čaj s mlékem

Tato kombinace je velmi oblíbená v mnoho kulturách, převážně v Anglii. Avšak mléko snižuje účinky čaje, zejména antioxidantů, které jsou prospěšné pro naše zdraví. Čaj s mlékem může navíc některým jedincům způsobit nadýmání, bolesti břicha či průjem. Pokud tedy chcete využít plného potenciálu čaje a vyhnout se potížím se zažíváním, zvažte pití čistého čaje bez přidání mléka.

Čaj s alkoholem

Kombinace čaje s alkoholem, jako je například čajová vodka nebo čaj se slivovicí, může být lákavá, zvláště pak při nachlazení, abyste „vypálili bacily“. Ale alkohol výrazně snižuje účinnost čaje, a dokonce jeho zdravotní přínosy. Navíc zvyšujete riziko poškození jater, neboť alkohol je sám o sobě pro játra toxický a v kombinaci s čajem se zvyšuje jejich zátěž. Musí zpracovat jak alkohol, tak i látky obsažené v čaji. Pití alkoholu zvyšuje kyselost žaludku a dráždí sliznici trávicího traktu. Při této kombinaci, zejména pokud je konzumována na lačný žaludek nebo ve velkém množství, zhoršuje tento efekt a způsobuje pálení žáhy, žaludeční potíže nebo žaludeční vředy.

Kterým potravinám v kombinaci s čajem se raději vyhnout?

Kromě špatných kombinací existují také potraviny, kterým se s pitím čaje raději vyhněte. Jedná se například o luštěniny, jako jsou fazole, čočka nebo cizrna, cibule a česnek, brokolice či květák a některé obiloviny. Pokud tyto potraviny zapíjíte čajem, jejich hůře stravitelné sacharidy a vláknina zvyšuje riziko nadýmání a plynatosti v trávicím traktu. Vhodnou volbou nejsou ani mléčné výrobky. Nejen kvůli vysokému obsahu laktózy, ale kombinace teplého a studeného našemu zdraví neprospívá, a navíc škodí zubní sklovině.

close info Shuttestock zoom_in Pokud jíte luštěniny, nezapíjejte je čajem

Je důležité si uvědomit, že i když je čaj zdravý nápoj, existují určité látky a potraviny, kterým je lepší se vyhýbat, pokud chcete využít jeho plné přínosy. Mléko, citrusové plody či alkohol snižují jeho účinnost a omezují jeho zdravotní přínosy. Nezapomeňte, že klíčem k maximálnímu prospěchu z čaje, je pít ho samotný, a to bez přidání jakýchkoliv dalších látek či potravin.

