Všichni to znáte. Něco sníte nebo klidně můžete být na lačno a vaše břicho připomíná nafouknutý balon. Je velké, kulaté a navíc bolí. Jak na nafouklé břicho? Možná vás překvapíme, ale pomůže vám obyčejný čaj.

Nafouklé břicho

Nafouklé břicho rozhodně není nic, co by nám bylo příjemné a oč bychom stáli. Ba naopak to přináší nejen stres, ale i další nepříjemné pocity.

Nepohodlí nafouklého břicha tkví převážně v tom, že máme pocit plnosti, břicho nás bolí, kručí nám v něm a bohužel se nevyhneme ani nepříjemnému úniku plynů.

Tento problém se stává obtížným obzvláště ve chvíli, kdy nemůžeme zůstat v pohodlí svého domova a musíme fungovat v práci nebo se zrovna chystáme na důležitou schůzku.

Důvodů, proč je naše tělo nafouklé, je několik. Mohou za to některé druhy potravin, jako jsou luštěniny, mléčné výrobky nebo některé druhy ovoce a zeleniny.

Nadýmání však může být způsobené také pouhým polykáním vzduchu při jídle. Pokud hltáte, k jídlu si nesednete a nekonzumujete ho v klidu, pak se tento problém může dostavit.

Pomůže vám čaj

Za nafouklým břichem mohou stát i některá tučná jídla, protože tuk obecně zpomaluje trávení nebo některé druhy nemocí, jako je například syndrom dráždivého tráčníku.

Jak si poradit s nafouklým břichem:

Abychom tomuto nemilému problému předešli, je třeba se vyvarovat potravin, u kterých víme, že nám nadýmání působí. Také je třeba se nepřejídat.

Nápomocný vám v tomto směru může být i obyčejný čaj. Bylinky jsou v tomto směru skutečně všemocné. Nejoptimálnější a nejúčinnější variantou je čaj s mátou a bobkovým listem.

Recept na něj vytvořila výživové poradkyně Patricie Leite a od té doby jej řada z nás využívá jak fungující lék na nafouklé břicho. Tento čas skutečně funguje.

Nejen že napomáhá eliminovat pocity plného žaludku, ale také redukuje plynatost a působí protizánětlivě. Tento bylinný čaj připravíte snadno a rychle v pohodlí svého domova. Budete potřebovat 1 malý kousek zázvoru, 1 bobkový list, 2 lístky máty, šťávu z 1/2 citronu.

V kastrůlku ohřejte vodu spolu se zázvorem a bobkovým listem. Když začne vřít, sceďte vodu a mátu louhujte asi 3 minuty. Během louhování je velmi důležité zakrýt nádobu víčkem, protože bylinné silice jsou velmi jemné a mohou se odpařováním horké vody vytratit pryč. Po vylouhování vymačkejte do čaje šťávu z půlky citronu.

