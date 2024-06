Zadržováním kyseliny močové v kloubech vzniká bolestivé onemocnění, které trápí převážně muže. Nemoc králů vzniká nezdravým životním stylem nebo geneticky. Vyzkoušejte recept, který se tradičně používá v lidovém léčitelství už po staletí.

Zánětlivé onemocnění postihuje kloub na palci jedné nohy, ale není výjimkou, když se objeví na jiných místech. Nemoc se projevuje dnavými záchvaty, při kterých se postižené místo zanítí a bolí až několik týdnů.



Nemoc králů



Dnu znal již slavný řecký lékař Hippokrates, který žil asi před 2 400 lety. Tehdy postihovala tato choroba pouze mocné a bohaté lidi, nebo přímo samotné krále.



Pouze šlechta si totiž mohla dovolit zhýralý společenský život, alkohol a velkolepé hostiny. Dna byla vlastně poznávacím znamením majetných a politicky důležitých osob.

Onemocnění je ze začátku nenápadné a příliš se neprojevuje. Prvními známkami jsou právě záchvaty bolesti. Ani po odeznění by se neměly ignorovat. Je potřeba vyhledat lékaře a okamžitě změnit životosprávu.



Nejlepší je bojovat přirozenou cestou. Vysadit především potraviny, ve kterých se vyskytují puriny. To je maso, vnitřnosti, alkohol, kakao, houby a sladidla. V těle se děje to, že krystalky kyseliny močové zůstávají v kloubech.



Při záchvatech se užívají protizánětlivé léky, k léčbě se pak předepisují glukokortikoidy nebo nesteroidní antirevmatika. Přírodní cestou k zásadnímu zastavení nemoci a zlepšení stavu je používání kukuřičných čnělků.

Univerzální plodina

Základní potravinou pro lidi i zvířata po celém světě je kukuřice. Je klíčovou surovinou pro výrobu biopaliv, plastů, papíru a dalších průmyslových produktů. Najdeme v ní spoustu vitamínů, minerálů, sacharidů a vlákniny.

Kukuřice je pro mnoho kultur symbolem hojnosti, plodnosti, a především základní obživou. Tradičně zdobila domovy v období sklizně. Na podzim se také používá jako oblíbená dekorace, což ukazuje na to, že je důležitá pro lidi po celém světě.

Kukuřičné čnělky

Popcorn, kaše, příloha, zelenina, bezlepková mouka, olej, likér, krupice, strouhanka, škrob, těstoviny, plackyplacky,nebo dokonce whisky. To všechno se dá vyrobit ze zlatých kukuřičných klasů. To, co je ale na kukuřici skutečně vzácné jsou vláknité vlásky.



Kukuřičné vlasy (čnělky) mají totiž zcela unikátní složení. Mají velmi dobré zdravotní účinky na mnoho potíží. Nejvýznamnější vliv mají na močové cesty, ledviny, detoxikaci a odvodnění organismu, i fungování střev. Právě proto mohou zásadně pomoci při léčbě dny.



Zázračné vlásky

Ve vláknech je ukryt mastný éterický olej s monoterpeny a sequiterpeny, třísloviny, fytosteroly, draselné soli, flavonoidy, saponiny a alkaloidy. Tyto složky skvěle působí na peristaltiku střev a kardiovaskulární systém.

Výjimečný vliv mají na funkci močových cest a ledvin. Obsažené látky zbavují tělo otoků, zadržování vody, odvádí toxiny a kyselinu močovou z kloubů a ulevují právě při tomto zánětlivém onemocnění. Celkově detoxikují organismus a orgány.

Příprava čaje

1-2 čajové lžičky sušených nebo čerstvých čnělků zalijeme 250 ml vroucí vody. Ponecháme cca 10-15 vyluhovat. Čaj se doporučuje popíjet 1-3x denně.

Tinktura

Hotovou tinkturu zakoupíte běžně v obchodech se zdravou výživou nebo přírodní lékárně. Obvykle se užívá 15 kapek 3 krát denně.

