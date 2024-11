Externí autor 17. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Už měl jednu rodinu a žil spokojeným životem. Jenže pak mu do cesty vstoupila nejkrásnější Češka. Nejdřív hlídala jeho děti a chodila s jeho synovcem. Teď spolu žijí. A to není všechno.

Je to taková obehraná písnička. Manželka vydrží se sportovcem krušné začátky, porodí mu děti a on se pak zakouká do mladší. V případě hokejisty Petra Čajánka to byly děti tři a k mladé dámě Michaele Habáňové, nejkrásnější Češce roku 2017 měl docela blízko. Ony děti totiž pomáhala hlídat jeho manželce.

Abychom to zamotali ještě lépe než hollywoodští scénáristé, původně chodila s jeho synovcem. Nutno dodat, že rozhodně ne krátce, ale celých osm let.

Olympionik a hráč NHL

Petr Čajánek je trojnásobný mistr světa a v Turíně dokonce získal bronzovou medaili na olympiádě. Svou první ženu Kateřinu si bral v roce 2002 ve Vizovicích. V té době hrál za Zlín a podle Sportyzive.cz patřil mezi nejoblíbenější hráče. Pak se přesunul do NHL, kde hájil barvy dresu St.Louis Blues.

Když se Čajánek v roce 2019 loučil s hvězdnou kariérou ve Zlíně, nic nenasvědčovalo tomu, že by v jeho manželství byly nějaké problémy. S tehdy ještě manželkou Kateřinou působili jako reklama na dokonalou rodinu. Jenže uběhly dva roky a všechno bylo jinak.

Obyčejné seznámení

Michaela se s Petrem Čajánkem znala už dlouho. Chodila s jeho synovcem, extraligovým hokejistou Janem Káňou a kromě toho hlídala i Čajánkovy tři děti. Těžko říct, kdy a kde přeskočila jiskra. Milenci vztah po určitou dobu tajili, Čajánek se nakonec v roce 2021 rozvedl. Všichni tak nějak samozřejmě předpokládali, že důvodem rozvodu byla kráska Michaela.

Konec spekulacím

Jak to bylo doopravdy, vědí nejspíš jenom aktéři celého příběhu. Nejkrásnější Češka roku 2017 si ovšem pomluvy a šeptandu nenechala líbit a před třemi lety se pro Super.cz k celé situaci velmi rázně vyjádřila: „Jediné, co k tomu chci říct je, že jsem nebyla důvodem rozvodu. Žádné manželství jsem nerozvrátila. Více se k tomu nechci vyjadřovat,“ utnula veškeré spekulace.

Ke třem dětem přibylo čtvrté

Více než dvacetiletý rozdíl lásce Čajánka a Habáňové rozhodně nevadí. Že se nejednalo o chvilkovou známost je jasné už z toho, že se jim v loňském roce narodila holčička. Hrdá maminka o ní na svém Instagramu napsala: „Další přírůstek do vlčí smečky. Naše vlasatice Emilie, neboli Koblih, Dušan, Moris. Dali jsme si par dnů pro sebe, jen my. Jsi dar který mi byl nadělen, abych tady nezůstala nikdy sama. Abych ti cely život mohla pomáhat. Budu se snažit byt tou nejlepší mámou jakou dovedu. To ti slibuju. A tátu? Toho máš nejlepšího, jakého znám. Bude tě milovat stejně tak, jako já miluju jeho. Máma.“

Reklama na rodinné štěstí

V každém případě Michaela působí na svém Instagramu zcela uvolněně a v pohodě. Její a Čajánkova společná dcera letos oslavila roční narozeniny a roste z ní krásná holčička. Podle fotek je také vidět, že nezapomínají ani na děti z Čajánkova předchozího manželství. A to je dobře.

