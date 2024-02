Externí autor 17. 2. 2024 21:24 clock 5 minut

Trápí vás vysoký cholesterol, který je často spojován s rizikem srdečních chorob a cévních onemocnění? Zde je několik tipů, jak si s ním poradit přírodní cestou, a to pomocí čajů.

S rychlým tempem moderního života a často nezdravými stravovacími návyky se hladina cholesterolu stává důležitou výzvou pro mnoho lidí. Vysokou hladinou cholesterolu riskujeme vznik srdečních chorob a cévních onemocnění, což nás nutí hledat efektivní způsoby, jak ji udržet pod kontrolou. Jedním z přírodních přístupů, který hraje klíčovou roli při snižování hladiny cholesterolu, je konzumace čaje.

Zelený čaj

Zelený čaj není jen osvěžující nápoj, ale také jedna z nejúčinnějších přírodních látek pro snižování hladiny cholesterolu. Tento tradiční nápoj je bohatý na polyfenoly, jako jsou flavonoidy a katechiny, které mají pozoruhodné antioxidantní vlastnosti. Tyto látky hrají důležitou roli při ochraně buněk před poškozením volnými radikály a zároveň pomáhají regulovat hladinu cholesterolu v krvi. Další výhodou zeleného čaje je jeho schopnost podporovat zdravou funkci cév a snižovat záněty v těle. To přispívá k celkovému zlepšení kardiovaskulárního zdraví a snížení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Pro dosažení maximálních přínosů zeleného čaje je doporučeno pít ho pravidelně, ideálně několikrát denně. Můžete si ho vychutnávat jak teplý, tak i studený, a přidat mu případně citron či med pro zpestření chuti. Nezapomeňte však, že i přes jeho mnoho zdravotních benefitů, by měla být konzumace zeleného čaje součástí vyváženého životního stylu, který zahrnuje také zdravou stravu a pravidelnou fyzickou aktivitu.

Černý čaj

Černý čaj je oblíbený po celém světě pro svou bohatou chuť a povznášející účinky. Jedním z hlavních faktorů, který černý čaj dělá prospěšným pro snižování cholesterolu, jsou polyfenoly obsažené v jeho složení. Tyto látky mají schopnost snižovat hladinu "špatného" LDL cholesterolu v krvi, což je důležité pro prevenci srdečních chorob a arteriosklerózy. Konzumace černého čaje má také další výhody pro zdraví, jako je podpora trávení, posílení imunitního systému a zlepšení mentálního stavu. Jeho povznášející účinky mohou být skvělým způsobem, jak začít den nebo si dopřát odpolední relaxaci. Jestliže je pro vás černý čaj příliš hořký, přidejte do něj mléko, citron či med a vychutnejte si tak jeho lahodnou chuť.

Čaj z ibišku

Čaj z ibišku je oblíbený po celém světě pro svou osvěžující chuť a výraznou červenou barvu, která je sympatická pro naše oči. Kromě své lahodnosti má také mnoho zdravotních výhod, včetně schopnosti snižovat hladinu cholesterolu, neboť jeho hlavní složkou jsou květy z ibišku, které jsou bohaté na antioxidanty. Ibiškový čaj také podporuje trávení, reguluje krevní tlak a posiluje imunitní systém.

Kopřivový čaj

Kopřiva je další přírodní alternativou, jak si můžete odpomoci od vysokého cholesterolu. Obsahuje vitaminy, minerály a antioxidanty, které podporují celkové zdraví srdce a cév. Například vitamín C a flavonoidy přítomné v kopřivě mají antioxidantní vlastnosti, které chrání cévy před poškozením volnými radikály. Navíc má také diuretické vlastnosti, což znamená, že pomáhá tělu odplavit nadbytečné toxiny a odpadní látky. To přispívá k odstranění přebytečného cholesterolu z těla, čímž pomáhá udržovat zdravou hladinu cholesterolu v krvi. Příprava čaje je jednoduchá. Sušené listy kopřivy si můžete zakoupit, či doma sami usušit. Ujistěte se, že jsou listy křehké a odstraňte z nich stonky, které jsou hrubé a na pití nepříjemné. Do šálku přidejte 1-2 lžičky sušených listů a přelejte vařící vodou. Po dobu 5-10 minut nechte louhovat a nakonec sceďte. Můžete ho pít samotný, nebo do něj přidat med pro příjemnější chuť.

close info Profimedia zoom_in Kopřivový čaj je lékem na vysoký cholesterol

Čaj z rozrazila lékařského

Rozrazil lékařský obsahuje látky nazývané slizy, které mají schopnost vázat se na žlučové kyseliny v trávicím traktu a pomáhat jejich vylučování z těla. Žlučové kyseliny jsou produkovány z cholesterolu v játrech a jsou důležité pro trávení tuků. Když jsou žlučové kyseliny vylučovány z těla, játra musí použít více cholesterolu k jejich nahrazení, čímž dochází ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Kromě toho obsahuje rozrazil lékařský také různé antioxidanty a další látky, které mají přínosy pro celkové zdraví, včetně podpory kardiovaskulárního zdraví a snižování zánětu. Čaj z rozrazila lékařského připravíte snadno, podobně jako z kopřivy a ibišku. Dvě lžičky listů zalijete vroucí vodou a necháte louhovat. Délka louhování se pohybuje mezi 5-10 minutami, záleží na vašich preferencích, jak silný čaj chcete. Po vylouhování scedíte a pro zpestření chuti můžete přidat med či plátek citronu.

Konzumace čajů je účinným způsobem, jak snížit hladinu cholesterolu a chránit vaše srdce. Zelený čaj, černý čaj, ibiškový či z kopřivy jsou jen některé z možností, které můžete zahrnout do svého každodenního pití. Doporučuje se tyto čaje konzumovat pravidelně, jako součást zdravého životního stylu. Pamatujte, že pravidelné měření hladiny cholesterolu a sledování vašeho zdravotního stavu jsou klíčové pro prevenci srdečních chorob a dalších komplikací s tím spojených. S péčí o sebe a správnými životními volbami posilujete své zdraví a můžete žít plnohodnotný život.

Zdroje: medicalnewstoday.com, healthmatch.io, verywellhealth.com