Vědci zrekonstruovali tvář pravěké zeny. Má zvláštní rysy, ale krásná je i dnes

Calpeia, neolitická kráska

Foto: Zdroj: Gibraltar National Museum

Seznamte se s Calpeiou, gibraltarskou ženou, která žila v době asi 5400 let př. n. l., aby její tvář znovu ožila v naší moderní době. Proč? Rekonstrukce tváře této krásky byla jednou ze součástí projektu Gibraltarského národního muzea. Podívejte se, jaké ženy jste mohli potkávat před více než sedmi tisíci lety!

Calpeia je jméno ženy, které evokuje klasický název Gibraltarské skály. Tato mladá dáma, jejíž tvář odpovídá věku zhruba třiceti až čtyřiceti let, žila na Gibraltaru před sedmi a půl tisíci lety a poté byla pohřbena v jeskyni na Europa Point.

V té době na Gibraltaru neexistovalo zemědělství. Většina domorodých obyvatel byla zcela závislá na moři, živili se rybolovem a žili zejména z darů moře a země. Taková byla jistě i Calpeia, která na ostrově žila, přičemž není jasné, zda byla tureckého původu nebo potenciální rodačka z Gibraltaru.

Projekt Gibraltarského národního muzea

Objev Calpei vlastně celý jedinečný projekt odstartoval. Ostatky této ženy archeologové nalezli na místě poblíž Europa Point, v jeskyni na historickém výběžku země na jihu Španělska, již v roce 1996 (jiné zdroje uvádějí rok 1991), ale až díky pokroku moderní doby se nyní rozhodli pro forenzní rekonstrukci jejího obličeje. Za rekonstrukcí této krásné tváře stojí doktor John Cortes, ministr pro kulturní dědictví britského zámořského území.

Taktéž nedávné pokroky ve vědecké archeologii umožnily vědcům získat z lidských ostatků segmenty DNA. Ty poté spolu s 3D tištěnou verzí Calpeiny lebky a skutečných lidských vlasů po šesti měsících přinesly tento výsledek:

Zdroj: Youtube

Dlouhý proces, na jehož konci je moderní člověk

Při procesu složité rekonstrukce museli vědci pečlivě přetvořit jednotlivé oblasti obličeje na základě naskenované kopie kostní struktury.

„Z lebky se nám podařilo získat DNA, takže víme řadu věcí. Víme, že to byla žena, víme, že měla rysy spojené s tmavými vlasy, tmavýma očima, a zajímavé bylo, že když se podíváme na její předky, 10 % jejích genů pocházelo od místních mezolitických lovců a sběračů, ale 90 % jejích genů bylo z Anatolie,“ říká profesor Clive Finlayson, ředitel muzea o místě, které je dnes Turecko. Podle něj je největším poznatkem to, že díky rekonstrukci víme, že Calpeia byla svými rysy stejná jako moderní člověk. „Nebudu se zabývat tím, jestli jsou neandrtálci jiný druh, nebo ne, ale pokud je neandrtálec jiná linie a Nana je první neandrtálská žena, myslím, že to, co dnes uvidíte, je skutečně moderní člověk,“ uvedl na pravou míru.

Na video z odhalení exponátu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vědci sice neznají příčinu Calpeiny smrti, ale vědí, že její lebka se po pohřbu zdeformovala, což poněkud ztížilo její následnou rekonstrukci. Právě skenování pak umožnilo vědcům vrátit model do normálního stavu a lebku doplnili vyplněním mezer a implantací skutečných vlasů.

Líbí se vám? Tato žena by byla považována za krasavici i dnes.

