Čampávatský lidožrout: Největší bestie v dějinách, zkonzumovala stovky žen a dět

Tygr bengálský

Jim Corbett stál uprostřed malé mýtiny s očima i ušima nastraženými. Příchod jeho protivníka ale neohlásil žádný stín ani zvuk. Zjevil se jako přízrak. Největší sériový vrah historie se k němu blížil mohutnými skoky. Lovec pohotově stiskl spoušť.

Edward James „Jim“ Corbett, britský spisovatel, přírodovědec, ochránce přírody, ale také známý lovec lidožravých šelem věděl, že je poslední nadějí zoufalých obyvatel indického městečka Čampávat, na které denně číhá samice bengálského tygra.

Podle dostupných informací za svůj život zabila a zkonzumovala 436 lidí. Obrovské zvíře vážící kolem 200 kilogramů začalo systematicky lovit v roce 1903. Mezi její první oběti patřili lidé z kmene Taruů, obývající jednoduché příbytky z proutí a hlíny v džungli západního Nepálu. Tygřice nejčastěji útočila na ženy a děti, které za vesnicí sbíraly dřevo a krmivo pro dobytek.

Nepálská vláda se rozhodla, že na tygřici pošle armádu. Vojáci však byli neúspěšní. Masivní hon šelmu vyhnal za hraniční řeku Sardu, čímž se dostala do Indie. Její řádění však u konce nebylo.

Čampávatský lidožrout

I v Indii měla hlad. Pohybovala se po obrovském teritoriu, jehož centrem bylo městečko Čampávat ve správní oblasti Kumáon. „Tygřice měla promyšlenou taktiku. Nikdy neútočila dvakrát na stejném místě a oběti zkonzumovala relativně ihned," píše ve své knize Tygři z Kumáonu Jim Corbett.

S úspěchem rostla také drzost šelmy. Nejprve začala útočil blízko vesnic. Nakonec se do nich odvážila vstoupit a nic netušící oběti vytahovala přímo z příbytků. Mnozí vesničané měli takový strach, že téměř nevycházeli z domu. Když z džungle slyšeli tygří řev, zalézali pod postele. V roce 1907 byla situace tak neúnosná, že se místní úřady obrátily na kumáonského rodáka britského původu Jima Corbetta.

Jim už jako desetiletý ulovil leoparda a proslul jako skvělý stopař. S bengálským tygrem, který se pyšní deseticentimetrovými špičáky a na několik desítek metrů slyší lidský dech, se však ještě nesetkal. Zoufalí úředníci ho však přesvědčili. Byl pro ně poslední a jedinou nadějí.

Lov na lidožrouta

Už za pět dnů, co se Corbett rozhodl prosbu vyslyšet, se k němu dostala naléhavá zpráva. Necelých sto kilometrů od něj tygřice strhla ze stromu ženu sklízející listí. Než však lovec dorazil na místo, veškeré stopy smyl déšť. Na další hlášení nemusel dlouho čekat. Z vesnice Fungar nedaleko Čampávatu zmizela šestnáctiletá dívka. Krvavá stopa vedla hluboko do džungle. Brit ji zaujatě sledoval. Místo toho, aby tygřici našel, ona našla jeho. Všiml si ji na poslední chvíli. Zachránilo ho několik do vzduchu vystřelených ran.

Jim Corbett a lidožravou tygřicí

Jim se nezalekl, právě naopak. Hned druhý den vyrazil Čampávatského lidožrouta znovu najít. Zastavil se na malé mýtině a naslouchal. Najednou se tygřice vyřítila přímo na něj. Lovec ihned vystřelil. Minul. Šelma se mohutnými skoky blížila. Ani další rána, která ji trefila do hrudníku, ji nezastavila. Stejně tak třetí kulka, jež se zavrtala do ramene. Když se přiblížila na vzdálenost dvou skoků, zazněl čtvrtý výstřel. Ten krvelačné zvíře definitivně skolil. Masový vrah padl na zem necelých šest metrů od kouřící hlavně Jima Corbetta. Když lovec tygřici posmrtně prohlédl, zjistil, že měla oba pravé špičáky zlomené. To ji bránilo lovit přirozenou kořist.

