Moře zrudlo, italský supervulkán hrozí výbuchem. Mohl by způsobit nukleární zimu

Supervulkán Campi Flegrei.

Foto: Peter Schwarz / Shutterstock

Po zčervenání vody v kráterovém jezeře Averno se v poslední době zbarvily do červena i části moře v Pozzuolském zálivu. Italský supervulkán Campi Flegrei hrozí výbuchem. Způsobil by nukleární zimu.

K rozkvětu řas v jezeře Averno dochází nejčastěji v zimě, kdy je voda v hlubinách teplejší než na povrchu. Právě ta následně stoupá a přináší s sebou doruda zbarvené řasy, které se mohou explozivně šířit.

Moře se zbarvilo doruda, italský supervulkán hrozí výbuchem

Letošní rozkvět řas, zejména jeho rozšíření do sousedního otevřeného moře, se však zdá být podstatně silnější, než obyvatelé pamatují z poslední doby. Budí to nejistotu, proč tomu tak je.

Mnoho lidí se obává, zda za tím nestojí jakási spojistost mezi rostoucí seismickou a degazační aktivitou místního vulkánu.

Sopečná oblast Campi Flegrei, která se nachází na západním okraji italské Neapole a rozkládá se ve Středozemním moři, je totiž poseta krátery různých velikostí.

Ani fakt, že se právě v tomto okolí, kde dunění a výrony odhalují oheň, pohybuje více než 500 000 lidí, pak není příliš uklidňující.

Velké výbuchy sopečného popela a horniny zasypaly oblast dvakrát za předchozích 60 000 let a před každou velkou erupcí. Po ní pak ještě přišlo několik menších výbuchů, z nichž poslední je datován na rok 1538.

Způsobil by nukleární zimu

Tým odborníků nyní zkoumal chemické složení sopečných hornin a skla z předchozích erupcí. Cílem je zjistit, co přesně se odehrává v magmatické komoře pod nimi, a na základě těchto údajů vytvořit počítačový model, který by napodobil podmínky vedoucí k erupci.

Tím by se daly lépe pochopit cykly bdění a spánku těchto kataklyzmatických sopek. "Můžeme odhadnout, že k tomu může dojít, ale nevíme kdy," vysvětluje hlavní autorka studie Francesca Forniová ze švýcarské ETH Zürich.

Zdůrazňuje, že studie se zaměřuje na chemické cykly, nikoliv na to, "kdy nebo jestli Campi Flegrei pravděpodobně brzy vybuchne". Vědci ji však neustále monitorují a poznávají indikátory, které by mohly naznačovat blížící se erupci. A pokud by k erupci skutečně došlo, dle vědců by měla fatální následky. Způsobila by nukleární zimu.

I to je důvod, proč jsou mnozí místní obyvatelé neustále v obavách. Stav Campi Flegrei je již delší dobu v první fázi rostoucí nespokojenosti. Podle jedné z teorií je rozkvět řas ve vodě způsoben zvýšeným tepelným tokem na mořském dně v důsledku většího odplynění sopky.

