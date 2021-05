Ryba, která útočí na mužské orgány: candiru - postrach Amazonie

Lov candiru, Le Tour du Monde, 1865

Zatímco v našich končinách spávaly děti ve stanech s čepicemi na hlavách, aby jim do ucha nevlezl škvor, v amazonských pralesech si prý domorodci chránili genitálie kokosovými skořápkami v obavách, že jim do močové trubice vnikne ryba candiru. Jižní Amerikou na toto téma koluje množství hrůzostrašných historek.

"V údolí Amazonky se již více než sto let vypráví příběh o rybě, která má ve zvyku pronikat do močové trubice koupajících se mužů i žen, zvláště pokud tito močí do vody," psalo se v článku, jenž vyšel v jednom americkém vědeckém magazínu v roce 1930. Řada přírodovědců a nadšených cestovatelů záhadnou rybu zkoumala po celé 19. století.

Panovala představa, že ryba nazývaná candiru je přitahována pachem lidské moči a sleduje její tok až do močové trubice, prokouše se do močového měchýře, naklade zde vajíčka a způsobí zánět končící smrtí nešťastného hostitele. Zdálo se, že z nějakého neznámého důvodu napadá častěji muže než ženy. Nešlo se jí zbavit jinak než chirurgicky, což v prostředí pralesů znamenalo jediné: amputaci penisu. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Prvním Evropanem, který se tímto podivným živočichem zabýval, byl německý botanik Carl von Martius. Candiru podle něj musel být opravdu postrachem Amazonie - kdykoli se totiž domorodci pohybovali v okolí vod, nikdy si nezapomněli pevně podvázat předkožku.

Další výzkumníci se prý osobně setkali s řadou mladých mužů, jimž musely být kvůli rybě v močovodu amputovány pohlavní údy. Zákeřná ryba byla identifikována jako Vandellia cirrhosa a vědecké časopisy otiskly její podobu.

Současní vědci ale odmítají, že by se candiru s minimální délkou několika centimetrů skutečně mohla vměstnat do lidské močové trubice. "Musela by plavat proti proudu moči a nadzdvihnout se, což odporuje gravitaci," míní John Bertram, odborník z univerzity v kanadské Albertě. Ve stísněných podmínkách močovodu by podle něj jen stěží přežila, natož aby se "prokousávala" dále do močového měchýře a kladla vajíčka.

Australská specialistka Irmgard Bauer se domnívá, že při výzkumu v 19. století sehrála svou roli jazyková bariéra. "Cestovatelé možná znali základy domorodých jazyků, ale neovládali je dokonale. Při komunikaci s indiány si proto mohli vyložit některá gesta mylně. Domorodci si třeba nechránili genitálie kvůli candiru, ale kvůli agresivním piraním," uvedla Irmgard Bauer.

V roce 1997 brazilský urolog Anoar Samad popsal případ pacienta, jemuž osobně vyoperoval candiru z močové trubice. Jde o jediný lékařský záznam tohoto druhu a skeptici v něm nacházejí řadu nesrovnalostí. Zkrátka a dobře panuje podezření, že si doktor Samad zprávu o operaci vymyslel, aby připoutal pozornost. Přímý důkaz o rybě útočící na mužské orgány proto dodnes neexistuje.