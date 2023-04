Příběhy nečekaných nálezů cenných uměleckých děl obvykle zaplní média a později i aukční síně. Jedním z takových příběhů, který se v roce 2019 dostal na titulní stránky novin, byl nález Caravaggiova díla "Judita a Holofernes", které bylo po staletí ukryto. Rodina jej našla, když vyklízela půdu!

Podle článku v deníku The New York Times obraz objevila v roce 2014 rodina z francouzského Toulouse, která vyklízela půdu. Obraz našli pod matrací, kde byl zřejmě uložený po celé generace. Zpočátku netušili, co objevili, ale když obraz zkoumali, začali si uvědomovat jeho význam. Rodina se obrátila na odborníka na umění Erica Turquina, který potvrdil, že obraz je skutečně originál Caravaggia a odhadl jeho hodnotu na až 150 milionů eur, tj. zhruba 3,5 miliardy korun.

Někteří další odborníci však měli o plátně pochybnosti a domnívají se, že jde o kopii vytvořenou vlámským umělcem Louisem Finsonem, který pracoval po boku Caravaggia. Obraz byl možná i proto poté odeslaný k ověření pravosti do Louvru, kde odborníci provedli řadu testů, aby určili s definitivní platností jeho pravost.

Zdroj: De Ottavio Leoni - milano.it, volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=331612 Portrét italského malíře Michelangela Merisiho da Caravaggio

Osud obrazu

Restaurování a vyčištění obrazu trvalo tři týdny. Kromě rentgenových snímků čištění „ukázalo, že obraz byl v průběhu malování hodně pozměněný množstvím retuší. To dokazuje, že jde o originál. Kopisté takové změny nedělají, oni kopírují," řekl Turquin.

Caravaggiův život se v roce 1606 změnil, když byl nucený se skrývat v Neapoli pro podezření za vraždu poté, co byl odsouzený k trestu smrti za ubodání muže v pouliční rvačce. Po útěku z Říma pak slavný malíř prý maloval rychleji, spontánněji a úderněji.

Rodina, která obraz na půdě našla, se domnívá, že obraz mohl do Francie přivézt jeden z jejich předků, důstojník Napoleonovy armády. Napoleon totiž v roce 1806 napadl tehdejší Neapolské království a na trůn dosadil svého bratra Josefa.

Jedno z nejvýznamnějších děl bylo léta ztracené

Obraz zobrazuje biblický příběh Judity stínající hlavu asyrského generála Holoferna a je považovaný za jedno z nejvýznamnějších Caravaggiových děl. Obraz je pozoruhodný svým dramatickým osvětlením, kdy světlo dopadá na tvář židovské vdovy Judity, když se chystá setnout hlavu spícímu asyrskému generálovi Holofernovi. Caravaggiův originál pochází z roku 1606 a jeho existence byla zmíněná v dopisech mezi italskými vévody a obchodníky s uměním před čtyřmi stoletími.

Dlouho nezvěstné biblické dílo Caravaggia za 170 milionů dolarů bylo těsně před dražbou odkoupeno. Obraz nakonec získal zahraniční kupec, uvedl v úterý aukční dům, který obraz prodával. Zahraniční kupec byl "blízký významnému muzeu", uvedl dražitel aukční síně, Marc Labarbe, který obraz objevil, když byl před pěti lety požádán, aby ocenil některé "staré věci na půdě". Prozradil rovněž, že jméno kupujícího ani zaplacenou cenu nemůže prozradit kvůli dohodě o mlčenlivosti.

Objev obrazu vyvolal ve světě umění senzaci a odborníci odhadli jeho hodnotu na více než miliardu dolarů. Rodina se však nakonec rozhodla obraz prodat za nezveřejněnou částku anonymnímu kupci.

Další umělcova ztracená díla

Najít takovéto dílo je stejné jako najít poklad. Nebylo to poprvé, co byl ztracený Caravaggiův obraz znovuobjevený. V roce 2019 bylo v dublinském jezuitském domě nalezené další Caravaggiovo mistrovské dílo Unesení Krista, které bylo více než 200 let nezvěstné. Obraz byl nesprávně připsaný jinému umělci a byl znovuobjevený, až když si historik umění všiml jeho podobnosti s jiným Caravaggiovým dílem.

Podle článku v listu The Times of Israel byl v roce 2019 v soukromé sbírce ve Francii objevený další ztracený Caravaggiův obraz Ukřižování svatého Ondřeje. Obraz byl více než 200 let nezvěstný a dosud byl známý pouze prostřednictvím kopie.

Tyto objevy připomínají, že ve světě umění stále existuje mnoho pokladů, které jsou dosud našim očím skryté. Až budou lidé nadále zkoumat skrytá zákoutí svých půd a sklepů, kdo ví, jaká další mistrovská díla mohou být ještě objevená.



Zdroje: www.timesofisrael.com, es.wikipedia.org/wiki/Judit_y_Holofernes_(Caravaggio), www.theguardian.com