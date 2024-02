Satirický pořad Tele Tele patřil mezi divácky nejúspěšnější relace. Když v něm po sedmi letech účinkování Josef Carda skončil, zdálo se, jako kdyby se po něm slehla zem. Zdání však klame. Jeho hvězdná kariéra pokračovala dál.

Nálepky sporťáka Cardy Retardy se však nikdy nezbavil. „I když na tu dobu rád vzpomínám, s odstupem času musím přiznat, že několik obsazení se mi vyhnulo právě díky mému účinkování v Tele Tele. To je ale riziko každého fenoménu,” řekl v rozhovoru pro Idnes.cz.

Zajímavostí navíc je, že nepříliš lichotivou přezdívku mu vymyslela manželka. „Kdybych věděla, že pořad tak dlouho poběží, tak bych to Michalu Suchánkovi nenavrhla,” krčí rameny.

Hercem díky odvolání

Josef Carda se narodil 18. ledna 1956 v Ústí nad Labem. Díky tomu, že jeho otec vystoupil v osmašedesátém z KSČ, měl jen omezený výběr vysokých škol, kam si mohl podat přihlášku. Nic ho ale nelákalo. Nakonec nastoupil na obor oční optik.

„Hned první týden na internátu na mě jako prvnímu v abecedě připadl úklid. Prohlásil jsem tak, že tam nebudu a jel jsem domů,” vzpomíná.

Nakonec absolvoval roční jazykový kurz němčiny, během kterého se rozhodl, že zkusí přijímačky na JAMU. Nenechal nic náhodě. „Na zkoušky mě připravoval Jiří Bartoška, Pavel Zedníček a Jiří Kodeš. Naučil jsem se tři monology a tři básničky. Když mi ale přišlo vyrozumění, dozvěděl jsem se, že jsem přijat nebyl.”

Na spodním okraji papíru však byla ručně dopsána poznámka, aby se odvolal. „Nakonec to vyšlo a mě se splnil můj velký sen.”

Televize i divadlo

Jeho první herecké kroky vedly do divadla. Získal angažmá v Rokoku i v Divadle Bez Zábradlí. Následně začal účinkovat v televizních estrádách, natáčel seriály i filmy. Proslavil se především jako komik. I když sám dává přednost tragikomediím.

„V nich může herec předvést celou řadu charakterů. To se mi líbí,” říká. V poslední době ale přičichl také k muzikálu. Objevil se v Krysařovi, Starcích na chmelu, Trháku a Kvítku mandragory.

Zde Carda také tančí a obléká se do ženských šatů a bot. „Je to fuška. V zákulisí se při představení odehrává podobný scénář jako při formuli jedna, kdy jezdci vjedou do depa,” směje se. „Kostymérky nás převlékají a je to neskutečný fofr.”

Josef je totiž v branži známý svým vysokým nasazením. Jednou ho to ale málem stálo život. V době, kdy hostoval v Mostě, se zhroutil přímo na jevišti. Diagnóza: zánět slepého střeva. Od chirurga se později dozvěděl, že kdyby ho záchranka včas nepřevezla na operační sál, zemřel by.

close info Profimedia.cz zoom_in Josef Carda dnes

„V té době jsem si uvědomil, že jsem kvůli práci zanedbával své zdraví. Teď si už dávám pozor,” říká osmašedesátiletý herec. Do důchodu se ale nechystá. Stále natáčí a účinkuje v divadle. „Jediná příprava na odpočinek je můj plnovous,” směje se.

Ten si nechal narůst během pandemie. Následně zjistit, že mu nová image umožňuje hrát role, které by jako holobrádek možná ani nedostal. Jeho proměna nevadí ani manželce, s níž je už více než čtyřicet let.

