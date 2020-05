C. P. Værnet: Zvrhlý nacistický lékař prováděl pokusy se sexuální orientací

Původem dánský lékař Carl Peter Værnet v koncentračním táboře Buchenwald prováděl neetické a pseudovědecké experimenty na homosexuálních vězních. Vstřikoval jim hormonální látky přímo do varlat. I když mu nebyla prokázána žádná přímá lékařská vražda, jeho oběti trpěli bolestmi, infekcemi a trvalým poškozením pohlavních orgánů.

Nacistická kariéra

Carl Peter Værnet se narodil 28. dubna 1893 v Kodani, kde také studoval medicínu. Další lékařské kurzy absolvoval v Německu, Francii, Nizozemsku a dalších evropských státech. V roce 1930 se připojil k NSDAP (Národně socialistická dělnická strana), která kolaborovala s hitlerovským Německem. Strana také podpořila v dubnu 1940 Hitlerovu invazi a následnou okupaci Dánska. Pro své členství v NSDAP nebyl ve své rodné zemi příliš respektovaný a uznávaný.

Schválení pochybného výzkumu

Zlom v jeho kariéře nastal po okupaci Dánska nacisty. Værnet vstoupil k SS (Schutzstaffel) a své vize pochybného výzkumu představil německému nacistickému lékaři Ernstu-Robertu Grawitzovi a šéfu gestapa Heinrichu Himmlerovi. Zejména Grawitz byl z hormonálních experimentů nadšen. Nacistické pokusy s cílem vymýtit zvrácený svět homosexuálů a zkoumat pokusy s „léčbou“ homosexuality Grawitz také financoval.

Kariéra v Buchenwaldu

Værnet byl okamžitě převelen do Buchenwaldu, kde měl veškeré podmínky pro svůj pseudovýzkum, zejména počet „vzorků“. Jen v září 1944 se v Buchenwaldu nacházelo téměř 85 000 vězňů. Hormonální pokusy byly zaměřeny na „odstranění“ homosexuality a bisexuality u mužů. Værnet vězňům vstřikoval hormonální injekce přímo do pohlavních orgánů a podával jim také různé kombinace hormonálních léků. Od června do prosince operoval minimálně sedmnáct vězňů, kdy jim odstraňoval prostatu a varlata. Operace probíhaly pouze v lokálním znecitlivění. Jeho oběti trpěly velkými bolestmi, infekcemi a trvalým poškozením pohlavních orgánů. Někteří na následky zemřeli. Jeho výzkum byl pro neprůkaznost a neefektivnost zastaven.

Život uprchlíka

Po válce byl v Kodani zatčen a vyslýchán. Dříve, než Dánské úřady proti němu stačily vznést obvinění, uprchl. Předstíral problémy se srdcem, získal tímto čas a uprchl do Brazílie a později do Buenos Aires. Před lovci nacistů se skrýval až do své smrti dne 25. listopadu 1965.

Zdroj: Refresher, R. J. Lifton