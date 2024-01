Nejstarší modelkou světa je stále krásná Carmen Dell'Orefice, dnes již 92letá ikona modelingu. Její příběh je důkazem, že v oslnivé říši módy není věk překážkou. Carmen je i ve svých 92 letech oslavována jako nejstarší pracující modelka na světě. Fotila i pro český Vogue.

Carmen Dell‘Orefice se narodila 3. června 1931 do rodiny maďarsko-italských imigrantů. Carmen objevila v newyorském autobuse v pouhých 13 letech manželka fotografa Hermana Landschoffa a tím započala její cesta do světa módy. Její první fotky, právě ve 13 letech, se však ukázaly být propadák. Jenže Carmen věděla, co chce. Na svůj sen nezanevřela a šla si za ním.

Nečekaný začátek a triumf ve Vogue

Přes počáteční neúspěchy se Carmenin osud rychle vyvíjel. V patnácti letech se poprvé objevila na obálce časopisu Vogue a upoutala pozornost fotografa Erwina Blumenfelda. Modelka má za sebou hvězdnou kariéru, která stále trvá. A Carmen s ní nehodlá skončit. Jak sama říká, práce ji nabíjí a je jejím hnacím motorem. „Na své práci mám nejraději, že mohu dříve než ostatní vidět věci, které budou tu sezonu k prodeji. Ale hlavně mě baví pracovat s tolika šikovnými a talentovanými lidmi, generaci za generací, den za dnem, to oni mě povzbuzují k tomu, abych přemýšlela mimo své vlastní zavedené škatulky. A i když už je mi tolik, kolik mi je, pořád se díky tomu cítím každý den úplně nová,” směje se.

Kolik byste jí tipli let? Na svůj věk totiž rozhodně nevypadá. Podívejte se na její slavné obálky.

Ještě nedávno, v roce 2022 se tato nestárnoucí kráska opět dostala na titulní stránky novin. A to u nás, v Česku, kde se objevila ve věku 92 let na obálce Vogue.

Carmenina strastiplná cesta za štěstím

Když Carmen vyrůstala se svou matkou v New Yorku, čelila finančním problémům a podvýživě. Její rané příjmy z modelingu byly sice skromné, ale přiměly ji i její matku pracovat jako švadleny, aby se uživily. Její láska k šití modelku také proslavila. „Kdyby se okolnosti vyvinuly trochu jinak, snad jsem se mohla stát třeba i návrhářkou,” říká.

Carmen na své modelingové začátky vzpomíná takto: „Vzpomínám si, že jsem byla tak podvyživená, že fotografové museli připínat šaty a vycpávat křivky kapesníkem. Vogue musel posílat běžce, aby mě předvolali na focení, protože jsme v domě neměli ani telefon.“

I později, provdaná nejprve za Billa Milese, zažívala Carmen finanční vykořisťování, jelikož z výdělku za modeling dostávala pouze padesátidolarové kapesné. Navzdory problémům se stala matkou dcery Laury.

Její druhé manželství s fotografem Richardem Heimannem vzalo za své, když se v roce 1958 Carmen rozhodla skončit s modelingem. Jenže i k návratu do branže v roce 1978 Carmen přiměla finanční nutnost.

Ani tím však výzvy neskončily. V osmdesátých a devadesátých letech se potýkala se značnými finančními ztrátami na burze, což vedlo k dražbě jejích ikonických modelingových fotografií.

Odolný návrat a pokračující úspěch

Ani finanční neúspěchy však Carmen neodradily a v roce 1978 se vrátila k modelingu. Spolupráce s renomovanými návrháři a účinkování v reklamních kampaních pro značky Missoni, Sephora a H&M znamenaly její triumfální návrat.

Carmen říká: „Nepřestávám kvůli číslu. Věk je pro mě jen číslo, nediktuje mi, co mohu nebo nemohu dělat.“ Tento duch ji přivedl k tomu, že se prošla po molu pro uznávané návrháře, jako jsou Anna Sui, Stéphane Rolland, Thierry Mugler a Guo Pei. Carmenina neutuchající kariéra zahrnuje spolupráci se špičkovými fotografy, jako jsou Giampaolo Sgura a Steven Klein. V posledních letech zdobila obálky uznávaných módních časopisů, jako je český Vogue, L'Officiel India a Schön China.

A jak modelka vypadá dnes?

close info Profimedia zoom_in Carmen na Fashion Week New York v roce 2020

Stárnutí s grácií a moudrostí

Carmen, které je nyní 92 let, přijímá stárnutí s grácií. „Jedním z tajemství, jak si udržet krásu, je dělat to, co děláte pro dítě, pečovat o něj a krmit ho láskou. To bychom měli dělat sami se sebou: pečovat o sebe, milovat se a dávat si takovou energii,“ poznamenává.

V roce 2011 byl Carmen udělen čestný doktorát Univerzity umění v Londýně, který je uznáním jejího hlubokého přínosu módnímu průmyslu. Retrospektivní výstava, kterou kurátorsky připravil její dlouholetý přítel David Downton, představila její obálky Vogue, vrcholy kariéry a osobní fotografie.

Ve světě módy, kde se trendy rychle vyvíjejí, zůstává Carmen Dell'Orefice majákem nadčasové elegance a dokazuje, že věk je v honbě za trvalým půvabem pouhým číslem.

