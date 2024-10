Externí autor 19. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jestliže chcete ukázkový vztah matky s dcerou, jsou to právě tyto dvě dámy. Nejen, že spolu trávily čas doma, ale také na jevišti a nyní i před kamerou. Dámy na sebe nedají dopustit, obě dvě svému řemeslu dělají čest a diváci jak v divadlech, tak u obrazovek je milují. Poznáte, o koho se jedná?

Hrají spolu na prknech divadel, což si podle všeho velmi užívají. Když se totiž sejdou doma, motá se jich v místnosti mnohem více. To, že mezi sebou mají skvělý vztah, dokládá i to, že kromě domova a divadla se nyní společně postavily i před kameru, když je televize Nova povolala do oblíbeného seriálu Jedna rodina.

Pojďme společně zkusit přijít na to, které dvě herečky můžete vidět na úvodní fotografii.

Maminka Španělka, tatínek Němec

Starší dáma, maminka té mladší, je původem cizinka. I přesto, že se narodila v Trutnově, její matka pocházela ze španělské Mallorcy, tatínek byl zase původem Němec, ovšem narodil se stejně jako jeho dcerka v Trutnově.

Po otci nejspíš také zdědila umělecké sklony, ačkoliv nebyl herec, byl malířem. V Trutnově se seznámil se svou nastávající, Antonií Martorellovou, se kterou měl později dvě dcerky. Jednou z nich byla právě ona herečka.

Malá holčička měla už odmala vřelý vztah k umění, tančila balet, hrála na klavír a poslouchala vážnou hudbu. Není se tedy čemu divit, že její další kroky vedly do divadla v Hradci Králové. Tam ji s radostí přijali a od malých roliček se postupně vypracovala k těm větším.

Přes dvacet let pak působila v Městských divadlech pražských, hostovala v hudebním divadle Karlín, kde ztvárnila hlavní roli v muzikálu Hello Dolly. Dnes je bez stálého angažmá, ale o práci rozhodně nouzi nemá.

Obě herečky vychovávaly děti svých partnerů

Dnes je osmdesátiletá herečka už také šťastnou babičkou, mimo jiné také díky své dceři, se kterou je zachycena na staré fotografii v úvodu článku. Dívenka nebyla hereččiným prvním potomkem, když se její rodiče dali dohromady, měli oba dva už děti z předchozích vztahů. Ona sama byla tedy jejich čtvrtým potomkem.

„My jsme s maminkou a tatínkem nikdy neměli žádné problémy, přece jen už jsem byla čtvrtá, už to měli vychytané,“ prozradila se smíchem herečka, která se kromě již výše zmíněného divadla objevila také v oblíbeném seriálu televize Nova Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna štěstí a nebo tom nejnovějším Jedna rodina.

S čím ji mají ale diváci nejspíš nejvíce spojenou je taneční show StarDance ...když hvězdy tančí, kterou moderuje spolu s kolegou Markem Ebenem.

Dnes osmačtyřicetiletá herečka má syna Toníka ze vztahu s režisérem Petrem Kracikem. Ani pro ni to ovšem není jediný potomek, Kracik měl z předchozího vztahu také děti, stejně jako její současný manžel Jakub Nvota.

Nyní je už zřejmě více než jasné, že dámy na úvodní fotografii jsou herečky Carmen Mayerová a Tereza Kostková.

Zdroje: vlasta.cz, hradec.rozhlas.cz