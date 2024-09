Externí autor 22. 9. 2024 clock 6 minut

Moderní čarodějka rozhodně neřeší problémy s kotlem přetékajícím lektvary. Místo toho se obrací ke hvězdám, konkrétně k vlastnímu znamení horoskopu. Tam najde odpověď na otázku, jaká magická osobnost se v ní skrývá.

Ponořte se do následujícího horoskopu a zjistěte, jaký druh magie by vám mohl podle vašeho znamení zvěrokruhu vyhovovat.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranky jsou skryté krevní čarodějky. Jako ohnivé ženy umí krotit proudy energie. K jejich vnitřnímu magickému světu jim stačí ohnivá vášeň. Tahle schopnost vychází ze skutečnosti, že patří do prvního znamení zvěrokruhu a také ohnivého. Jste Beranka? Pak si pořiďte si domů voňavé svíčky a zapalte je. Uvidíte, jak se ve vaší krvi vzedme vlna energie, která vám přinese mnohá překvapení.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Čarodějky narozené ve znamení Býka jsou Elfky, které se umí spojit s matkou Zemí a přírodou. Rády zkoumají a využívají sílu bylin a především sílu svého ženství. Býk je první ze zemských znamení, což pro ženu v Býku znamená, že v sobě skrývá veškerou sílu přírody. Na co sáhne, to jí pod rukama jenom kvete. Jako by se v nich skrývala skutečná síla elfů. Vnášet život a přírodu všude kolem sebe.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Žena v Blíženci je nadána přirozenou schopností vnímat změny energií kolem sebe. Tahle čarodějka má extrémně citlivou intuici a dokáže vnímat pozitivní i negativní vibrace. Ze všech typů čarodějek patří k těm nejvšestrannějším. Víme, že energie je jako vítr a často mění směr. Tohle ale zvládne i Blíženka. Změnou nálady obrátí vše vzhůru nohama. V závislosti na dané situaci dokáže přeměnit negativní energii v pozitivní a naopak. Jsou to dobrodružky a mistrné manipulátorky s astrální energií.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Račice čarují hlavně v kuchyni. Když je nejhůř, potkáte je hlavně tam, protože vaří nejenom lektvary, ale i jídla, která jim nebo jejich nejbližším pomohou získat ztracenou energii. Tahle kuchyňská čarodějka nabízí prostřednictvím svých lahůdek pozitivní atmosféru pro každého, kdo se u ní objeví. Jinými slovy, spraví vám náladu svými plnými hrnci...

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Znamení Lva je velmi charismatické. Čarodějky Lvice mají přirozenou schopnost upoutat pozornost ostatních, což z nich dělá mimořádně talentované kouzelnice. Velmi snadno si na svou stranu získají nejenom lidi, ale i zvířata. Stručně řečeno, doslova je okouzlí. Lvice získaly tuhle úžasnou schopnost přitáhnout, co chtějí díky planetě Slunci. To se jim povede v případě, že dokážou svou energii soustředit na cíl.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Čarodějky narozené ve znamení Panny potřebují ke svým magickým kouzlům soustředění. Pak získají ve své magické činnosti ohromnou sílu. Své magické já znovu objevují v tichu přírody, ať už někde v lese nebo třeba na břehu moře. A musí tam být samy, protože jedině tak objeví svůj skutečný potenciál. Čas pro sebe je pro ně terapeutický. Jakmile si ho dopřejí, znovu ve své sociální bublině zazáří.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy patří mezi inspirativní čarodějky. Obvykle bývají mimořádně talentované. Vynikají v umění i ručních pracích. Právě umění a inspirace je jejich základ v případě čarodějných způsobů. K nim samozřejmě potřebují rovnováhu a harmonii, protože jedině tak dokážou ovládnout svou magickou stránku. Mimochodem, svá kouzla projevují i po hudební stránce, což jim přináší skvělé uvolnění.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Čarodějky narozené ve znamení Štíra pociťují největší inspiraci a „osvícení“ během noci, kdy vládne ticho a královnou je tma. V tomhle případě ale temnota není zlo. Jde o to, že Štíří čarodějnice vnímá i to, co je skryto. A tajemství podněcuje její zvědavost a probouzí mocné instinkty. Jako když loupe cibuli, odkrývá z povrchu kousek po kousku, aby odhalila podstatu. Astrologie ji definuje jako nejmoudřejší čarodějku zvěrokruhu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Děti Boha hromu. Tak se říká čarodějkám ve Střelci. Definuje je jedinečná schopnost nasměrovat velmi silný a soustředěný proud energie k čemukoli, co si přejí. Jsou moudré, spravedlivé a se svou mocnou magií toho dokážou opravdu hodně. Tam, kde udeří hrom, se může stát cokoliv. Proto i ženy ve Střelci bývají v určitém smyslu slova nevyzpytatelné. To jim ale neubírá nic na jejich odvaze, moudrosti a optimismu.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Čarodějky v Kozorohu snadno prosadí svou magickou nadvládu nejenom v přírodě, ale i ve městě. Kozorožkám vládne Saturn, kterému se někdy přezdívá planeta čarodějnic. Svým zrozenkyním dává schopnost ovládat elementární síly, které jsou spojené s láskou a disciplínou. Pomáhá jim nasměrovat magickou energii do budoucnosti, díky níž pak snadno zvládají velký pracovní zápřah.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnářky si ve svém čarodějném naturelu doslova libují s postavením planet a hvězd. Jakmile pohlédnou na noční oblohu, zkrátka vědí, že jsou součástí něčeho většího, a protože jsou vizionářky, mohou tuto hvězdnou energii nasměrovat do nového životního cíle. Hvězdy dávají Vodnářkám na vědomí, že nikdy nejsou samy. Vše je propojené – minulost, přítomnost, budoucnost. Vše je tedy možné.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Vílí čarodějky v Rybách se umí ponořit do pohádkového světa a překročit hranici do fantazie. Jsou to taková něžná stvoření, která ráda vtahují do svého života víly a navazují pevná a plodná spojení s duchem přírody. Vílí čarodějky sice žijí v tomto světě, ale rozhodně patří do jiného. Ostatně, tak to Ryby mají. Ani jedna se necítí stoprocentně fajn v realitě. Proto už od dětství se snaží vizualizovat si svět, do kterého by opravdu zapadly.

