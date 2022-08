Vědec zrekonstruoval tvář ženy usvědčené z čarodějnictví. Její konec byl strašný

Když Lilias Adieová spáchala sebevraždu, bylo jí kolem padesáti nebo šedesáti let. Koncem 19. století byly z částí její rakve vyrobeny vycházkové hole, z nichž jedna byla darována Andrewu Carnegiemu.

Foto: Zdroj: University of Dundee

Velmi zajímavý příběh stojí za ostatky ženy jménem Lilias Adieová. Pátrá se po nich velice dlouho. Proč? Lilias byla obviněna z čarodějnictví, konkrétně z obcování se Satanem a ve vězení s ní bylo strašlivě zacházeno, že nakonec zvolila smrt vlastní rukou. Ti, kdo ji týrali, se tak báli, že "znovu ožije", že ji pohřbili pod velkou kamennou desku. Její ostatky se dodnes pohřešují, ale lebka byla v roce 2014 nalezena.

„Po trýznivém výslechu Lilias soudu vyprávěla, jak k ní před západem slunce, jednoho dusného červencového večera před třemi lety, přišel ďábel. Odvedl ji za hromadu pšeničných snopů, jednu ruku jí položil na temeno hlavy, druhou na chodidla a požádal ji, aby se zřekla svého křtu. Měli spolu styk. Jeho objetí, jak řekla soudu, bylo chladné a neuspokojivé. Jeho kůže byla studená a barva černá a bledá, na hlavě měl klobouk a nohy měl rozkročené jako nohy stirka [mladé krávy nebo býka]. Znovu se setkali za svitu měsíce a znovu a znovu,“ říkají soudní zápisky.

Torryburn Bay - místo nalezení hrobu.Zdroj: Paul McIlroy / Creative Commons, CC BY-SA 2.0

Hon na čarodějnice

Čarodějnictví bylo v druhé polovině 16. století až do století 18. velmi potíráno a podle záznamů Rady Fife bylo v té době ve Skotsku popraveno přibližně 3 500 žen. Některé odhady jsou však ještě vyšší a hovoří o čísle 6 000. Jednou z těchto žen byla i Lilias Adieová, která se zasebevraždila v roce 1704 ve vězení, ještě předtím, než by byla uškrcena a upálena na hranici. Jaký je její příběh? Ten oživl díky tomu, že v roce 2014 znovuobjevil archeolog Douglas Speirs hrob Lilias Adieové, který byl před více než sto lety vykraden na pokyn starožitníka Josepha Neila Patona. Paton byl příznivcem frenologie a domníval se, že z Adieho lebky se lze mnohé dozvědět.

Joseph Neil Paton dal v roce 1852 pokyn lovcům kuriozit, aby Lililasiny ostatky ukradli.Zdroj: Zdroj: University of Dundee

Děs a strach

Liliasino přiznání k obcování s ďáblem bylo vynucené. Když se zabila, její tělo bylo přesto spáleno na hranici a poté pohřbeno na pláži ve skotské vesnici Torryburn ve Fife. Místní se totiž báli, že by mohla "vstát z mrtvých", proto ji pohřbili pod mohutnou kamennou deskou. Myšlenka návratu z hrobu byla velmi stará a klíčovým rysem čarodějnické víry bylo, že pokud někdo zemřel a předal moc satanovi, mohl vás po smrti znovu oživit. Oživlá těla byla středověkými historiky označována jako "revenanti", z latinského "reveniens" (vracející se) a francouzského slovesa "revenir" (vrátit se). Proto byli tito lidé většinou pohřbíváni venku a bez obřadu.

Jenže i tak se lovcům kuriozit ještě v roce 1852 podařilo ostatky uloupit. Adieové lebka se tak v roce 1904 dostala do Univerzitního muzea svatého Ondřeje. Univerzita ji vyfotila a téměř v zápětí se všechny známé ostatky Lilias Adie ztratily…

Univerzita v Dundee se však rozhodla nyní k digitální rekonstrukci Liliasina obličeje podle sto let staré fotografie. Jediná známá skotská "čarodějnice" tak v historii ožila. Obličej ženy, která byla před 300 lety považována za čarodějnici, odhalil forenzní umělec Christopher Rynn z univerzity v Dundee.

Na její podobu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výsledkem je velmi milá tvář staré ženy, které z očí čiší cokoli jiného než čarodějnictví.

"V Liliině příběhu nebylo nic, co by mi naznačovalo, že by v dnešní době mohla být považována za něco jiného než za oběť hrozných okolností, takže jsem neviděl důvod, proč obličej stáhnout do nepříjemného nebo zlého výrazu, a nakonec měla docela přirozeně laskavý obličej," řekl Rynn.

3D virtuální socha Lilias Adie.Zdroj: Dr Christopher Rynn, University of Dundee / Creative commons, Fair use

Není na rehabilitaci pozdě?

"Je důležité si uvědomit, že Lilias Adieová a tisíce dalších mužů a žen obviněných z čarodějnictví v raně novověkém Skotsku nebyli tak zlí lidé, jak je historie vykreslila," uvedla vedoucí této kulturní kampaně a radní rady Fife Julie Fordová. "Byli nevinnými oběťmi neosvícených časů a je načase, abychom uznali nespravedlnost, která jim byla naservírována. Doufám, že zviditelněním Lilias se nám podaří najít její pohřešované ostatky a dopřát jim důstojný odpočinek, který si zaslouží."

Zdá se tedy, že po tolika letech je jméno alespoň této ženy částečně očištěno. Krátkodobé šílenství kolem "honu na čarodějnice" ve Fife bylo důsledkem místní nemoci, která vedla k chybnému zatýkání obyvatel, jako byla Adie. S ní pak bylo hrubě zacházeno, byla neustále vyslýchána, zbavována spánku a nucena k přiznání, takže raději ve svých 50 nebo 60 letech sama své trápení ukončila. Podobný osud potkal tisíce žen.

Vypátrání ostatků Adie je pouze jedním z úkolů kampaně vedené ve Skotsku, jejímž hlavním cílem je zvýšit povědomí o tom, jak byly ženy v tomto historickém období skutečně pronásledovány. Na pobřeží Západního Fife vznikla pamětní stezky čarodějnic.

