Čarodějnice z Wall Street:Miliardářka se díky strašné lakomosti stala celebritou

Životní příběh miliardářky Hetty Green připomíná pohádku O lakomé Barce. Protože se ale odehrál v Americe, jeho kulisami nebyla chudá víska, nýbrž dolary překypující Wall Street. Právě tady Hetty Green pohádkově zbohatla. Povahou však zůstala až absurdně šetrná.

Hetty Green se narodila roku 1834 ve státě Massachusetts do rodiny obchodníka s velrybím masem. Od otce se naučila obchodovat s komoditami a v době rozmachu newyorské burzy jí štěstí přálo natolik, že se stala nejbohatší ženou Ameriky.

"Nakoupím věci, když je nikdo nechce, a s prodejem počkám, až po nich lidi začnou šílet. To je podle mého názoru tajemství veškerého obchodního úspěchu," prozradila Hetty svou strategii.

Američtí zbohatlíci často pohoršovali výstředním chováním, avšak Hetty Green svou podivínskou povahou vybočovala z každé řady.

Když se vdávala za milionáře Edwarda Greena, vymínila si podpis manželské smlouvy, která přísně oddělovala její finance od manželových. Po nějaké době ale zjistila, že banka nakládá s jejími osobními penězi, jako by patřily jejímu muži, a tak požádala o rozvod. Zatímco ona sama později vydělala miliardu dolarů, Edward Green zbankrotoval, a Hetty za něj ještě musela platit dluhy. Do smrti mu to neodpustila.

Její chorobná šetřivost se stala pověstnou. Hetty nehodlala vyhazovat peníze za pronájem kanceláře a obchodní jednání vedla přímo v bance na holé zemi, obklopená štosy papírů. Chodila v jednom oblečení, dokud se nezačalo trhat, a proslýchalo se, že ve svém bytě ani netopí a nepouští horkou vodu, aby ušetřila za energie. Ve své době kolovala historka, kterak Hetty přišla do obchodu reklamovat koště, jež před časem koupila za 10 centů. Požadovala vrácení peněz, protože se milému koštěti opotřebily štětiny. Rázem si vysloužila přezdívku Čarodějnice z Wall Street.

Její lakota však nevzbuzovala pokaždé úsměv. Hetty v ní zašla tak daleko, že ani neodvedla svého syna k lékaři, když si zlomil nohu. Snažila se ho ošetřit doma, ale rána se zanítila. Posléze utržila ostudu na místní klinice pro chudé, kde požadovala ošetření zdarma, ale sestry ji poznaly a vyhodily. Chtíc nechtíc Hetty musela odvést syna do soukromé nemocnice, infekce se však mezitím rozšířila a noha musela být chlapci amputována.

Své si s Hetty užila i její dcera. Do třiceti let zůstala svobodná, protože matka každého nápadníka odehnala v přesvědčení, že je to zlatokop. Teprve po dvouletém soudním vyjednávání byla podepsána přísná předmanželská smlouva a dcera se mohla provdat za svého vyvoleného.

Na důchod se Hetty přestěhovala z New Yorku do malého města v New Jersey, kde se platila nižší daň z nemovitosti. Šuškalo se, že přežívala na ovesných vločkách, cibuli a vejcích. Celý život trpěla paranoiou, že ji někdo zavraždí a okrade. Přesto se dožila 81 let a zemřela přirozenou smrtí, jejíž příčinou byla zřejmě mozková příhoda.