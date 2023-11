Profimedia - Yasmine Bleeth © 1996 All American TV

Kráska v typických červených plavkách Caroline Holdenová se stala jednou z nejvýraznějších tváří kultovního seriálu 90. let. Jak dnes vypadá vnadná herečka z Pobřežní hlídky (angl. Baywatch? S největší pravděpodobností byste herečku v jejích 55 letech vůbec nepoznali.

Yasmine Bleethová přišla na svět 14. června 1968 v New Yorku. Tehdy by si její rodiče těžko pomysleli, jak vrtkavý osud děvčátko čeká. O tom, že doma nemají jen tak obyčejné děvčátko se přesvědčili hned, jakmile začala stoupat její dětská hvězdička. Tehdy zazářila v reklamě na šampon. O několik let později se o Yasmine začalo hovořit jako o hollywoodské senzaci. Bohužel se všemi vzestupy i pády. Ona sama svůj život občas přirovnávala k jízdě na horské dráze. Podívejte se na toto rekapitulující video:



Kariéru začala již jako miminko

Yasmine se dostala na výsluní již v pouhých 10 měsících, kdy se objevila v reklamě na dětský šampon No More Tears společnosti Johnson & Johnson. Její kariéra nabrala na obrátkách a v šesti letech už okouzlovala diváky v pořadu Candid Camera a zdobila kosmetické kampaně známého módního fotografa Francesca Scavulla.

První filmové role se dočkala už v roce 1980, tehdy zazářila v muzikálu Hey Babe, následovala pak role v dramaticky-muzikálním seriálu Ryans Hope, který měl celkem deset dílů. Bez pochyby se jednalo o velmi slibný začátek kariéry. Kdyby se nezačala točit vrtkavá kolesa osudu.

Yasmine si vyslechla zdrcující zprávu, maminka onemocněla rakovinou prsu, které také bohužel o několik měsíců později podlehla. Tato ztráta vedla k tomu, že se Yasmine na krátkou dobu stáhla ze záře reflektorů a začala se vyrovnávat se smutkem, než se objevila jako LeeAnn Demerestová v seriálu One Life to Live.



Pobřežní hlídka – životní mezník

Devadesátá léta vynesla Bleethovou mezi hvězdy díky roli Caroline Holdenové v seriálu Pobřežní hlídka. Díky této roli byla dokonce v roce 1995 oceněna jako jedna z 50 nejkrásnějších lidí časopisu People. Její červené plavky se staly ikonickým symbolem celosvětového úspěchu tohoto seriálu. V letech 1996-2001 ji časopis FHM opakovaně zařadil mezi 100 nejvíc sexy žen světa, čímž si upevnila status sexsymbolu.

Změnily ji závislosti

Osud však půvabné vnadné krásce zasadil další ránu. Jakmile zhasly záře reflektorů, Yasmine hledala únik od světa slavných a tragického skonu své matky v drogách. Netrvalo dlouho a potýkala se s vážnou závislostí na kokainu, kvůli které musela v roce 2000 dobrovolně nastoupit na odvykací kúru. Cesta k uzdravení byla bouřlivá a provázely ji problémy se zákonem, včetně zatčení v roce 2001 v Michiganu, kdy u ní byl nalezen kokain a drogové nádobíčko.

Bleethová přiznala vinu a dostala podmínku a veřejně prospěšné práce.

Navzdory těmto potížím se Yasmine Bleeth vrátila a předvedla své herecké umění v televizním filmu Baywatch z roku 2003: Havajská svatba. Její osobní život nabral pozitivní směr, když se v roce 2000 během odvykací kúry seznámila se svým manželem Paulem Cerritem. Pár, který se vzal v roce 2002, oslavil v srpnu 2022 dvacáté výročí.

Dnes byste ji vůbec nepoznali – sexsymbol je pryč

Nyní je Yasmine Bleethové 55 let a na veřejnosti se moc neukazuje. Přesto ji však nedávno v Los Angeles zachytily hledáčky paparazzi a bývalá kráska vypadala oproti svým dnům v Pobřežní hlídce velmi jinak.

V ležérním džínovém overalu se procházela po Whole Foods a v médiích vyvolala otázky ohledně jejího života po odchodu z Hollywoodu. Herečka, která kdysi symbolizovala sluncem políbený půvab, si zvolila klidnější život daleko od očí veřejnosti.

Yasminina cesta, poznamenaná slávou, nepřízní osudu a houževnatostí, slouží jako připomínka toho, že životní přílivy a odlivy mohou formovat i ty nejznámější osobnosti. I když svět už dnes možná nepozná Caroline Holdenovou z Baywatch, odkaz Yasmine Bleethové je díky tomuto seriálu nesmazatelný.

