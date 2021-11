Prezident USA Carter osobně zažil kontakt s UFO. Slíbil odtajnění materiálů

Jimmy Carter v roce 2014

Foto: Lauren Gerson / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

UFO by chtěl vidět každý z nás, i když emoce, jaké by to v nás vyvolalo, jsou těžko představitelné. Setkání s neidentifikovatelným předmětem většinou nejsou brána za důvěryhodná, ale když jej nahlásí hlava státu, věc se má jinak. Jimmy Carter se o svůj zážitek podělil a navíc jej šikovně využil i při své kampani.