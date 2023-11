Britský populární herec Geoffrey Bayldon za svůj život ztvárnil více než stovku postav. Přestože ho známe i z jiných filmů, nezapomenutelný zůstane jako čaroděj Čáryfuk ze stejnojmenného seriálu. Víte, jak tento herec vypadal, než věšel do maskérny?

Mohl být Doktor

Velmi osobitý Geoffrey Bayldon se mohl zapsat do srdcí diváků v úplně jiné roli. V roce 1963 mu jako jednomu z prvních herců producenti nabídli roli Prvního Doktora v nekonečném sci-fi seriálu společnosti BBC – Pánu času (Doctor Who). Tehdy mu bylo třicet let a bez dlouhého přemýšlení ji odmítnul s tím, že jde o postavu starého muže. Už od prvních divadelních rolí totiž hrál postarší pány (a neuvěřitelně dobře) a měl obavy, že už zůstane ve škatulce „starci“. Pro tyto postavy byl tak nějak stvořený a navíc je dokresloval jeho zvláštní hlas, který mu často přeskakoval. Později přiznal, že odmítnutí role Doktora litoval. Nakonec si přece jen zahrál po boku Čtvrtého Doktora (Toma Bakera) a samotného Doktora v jednom spin-off filmu.

Se svou ropuchou

Když v roce 1969 dostal nabídku na roli Čáryfuka, ač to byla starší a mnohem výstřednější postava než Doktor, nezaváhal ani vteřinu. A co víc, tvůrce seriálu Richard Carpenter s ním počítal a téměř mu ji „šil přímo na tělo“. Rozčepýřený kouzelník s vykulenýma očima z 11. století, který náhodou cestuje časem se svou ropuchou Touchwood Bayldonovi náramně sednul. Díky obrovskému nadšení pro roli a vlastnímu humoru vytvořil jednu z nejkouzelnějších a nezapomenutelných postav. Herec do postavy vložil i své vlastní já, celé své srdce i duši, svůj osobitý způsob projevu a dokonce své vlastní hlášky.

close info YouTube zoom_in Pevnost Boyard (1-4, 1998-2003) – Profesor

Díky jeho „hvězdnému“ ztvárnění byl seriál nesmírně oblíbený u dětí i dospělých. Ve Velké Británii vznikly dvě řady o třinácti dílech, které se vysílaly v letech 1970-1971. Populární se stal v mnoha zemích Evropy i v Austrálii, u nás ho děti (i dospělí) mohli sledovat ve Studiu Kamarád (1987). Ve své zemi má Čáryfuk dodnes svůj obrovský fanklub.

close info Profimedia zoom_in Bayldon strávil před natáčením hodinu a půl v maskérně, aby se proměnil v kouzelného kouzelníka Čáryfuka. Takto vypadal, než do ní vešel.

Známý i jinak

Albert Geoffrey Bayldon se narodil 7. ledna 1924 v Leedsu v hrabství West Riding of Yorkshire. Otec byl krejčí, matka učitelka a po ní zdědil vypravěčský talent. Původně začal studoval architekturu. Pak ale přišla válka a on byl povolán do služby na letiště RAF v Yorkshiru. Tam začal vystupovat v amatérských představeních a revue. Po válce se v roce 1947 přihlásil na divadelní školu. Po ukončení hrál dvě sezóny jako úspěšný „shakespearovský“ herec ve Stratfordu, poté v repertoárovém divadle v Birminghamu. Od 60. let se začal objevovat ve filmu a později usoudil, že by to mohl zkusit také v tom „malém mediu“ a odstěhoval se do Londýna. Prvních pár televizních rolí si zahrál v epizodách seriálů, inscenacích…

close info Profimedia zoom_in Geoffrey Bayldon ve svých 87 letech

Po Čáryfukovi se s nabídkami roztrhnul pytel a šel z jedné filmové i televizní role do druhé, zahrál si po boku mnoha britských filmových velikánů. Hrál ještě poté, kdy překročil osmdesátku. „Hrál jsem staré muže dobře a díky tomu jsem byl herecké společnosti užitečný,“ vzpomínal po letech, i když se mu zpočátku jako mladému moc nezamlouvalo hrát staré pány. Zavzpomínal i na to, jak navštěvoval každoroční setkání fanklubu Čáryfuka. V roce 2005 se přiznal, že se na seriál poprvé díval s nadhledem, na sebe jako na jiného herce a pomyslel si: „Ten chlap je zatraceně dobrý…“

A bezesporu byl. Zemřel ve věku 93 let dne 10. května 2017. O sedmnáct let přežil svého dlouholetého partnera, herce Alana Roweho.

