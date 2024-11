Dělal vše, co mohl, aby žil věčně. Avšak i jeho dostihla smrt. Svůj sen si ale první císař sjednocené Číny Čchin Š'-chuang-tin částečně splnil díky svému mauzoleu, které je dodnes zahaleno tajemstvím. Archeologové se ho totiž bojí otevřít.

Do historie se Čchin Š'-chuang-tin zapsal jako schopný, ale mimořádně krutý vládce. Zavedl jednotnou měnu, míry objemu a hmotnosti, znaky písma, nechal stavět silnice a přišel s nápadem Velké čínské zdi.

Byl to ale právě on, kdo nařídil, aby vyčerpané dělníky zazdili do jejích základů, nechal vypálit konfuciánské knihovny a vyvraždit mnichy, díky čemuž v Číně poklesla vzdělanost a země přišla o svou psanou historii před dynastií Čchin.

Zdá se, že císař si byl vědomý toho, jak lehce se dají vymazat dějiny a zapomenout. Již od svého dětství byl tak posedlý nesmrtelností.

Čchin Š'-chuang-ti věřil, že na ni existuje lék, konkrétně rtuť. Obklopoval se jí tak často, jak jen mohl. Podle pramenů si ji přidával do jídla jako sůl, nechával si z ní dělat hojivé zábaly a lázně, měl z ní vyrobené dekorace. Bez obav také popíjel z ní připravené nápoje.

Zdá se však, že kovově třpytivá látka nefungovala. V roce 219 př. n. l. totiž vyslal výpravu vedenou ministrem Xu Fu, aby prozkoumala východní moře a našla mýtický lektvar věčného života. Ani tento pokus se však nevydařil. Muži se vrátili s nepořízenou.

Mauzoleum věčnosti

Císař měl ale připravená zadní vrátka. Již v jeho třinácti letech započala stavba monumentální hrobky na vrcholu hory Li. Dnes je celý komplex považován za jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů na světě.

Předpokládá se, že na výstavbě areálu o rozloze 98 km² pracovalo přibližně 700 000 dělníků. Jeho součástí je také slavná terakotová armáda, která se skládá z více než 8000 soch vojáků a zvířat.

Samotné mauzoleum má tvar mohyly o rozloze 0,5 km x 0,5 km. Pomocí georadarových metod bylo odhaleno, že hrobka se rozkládá na ploše přibližně 140 x 110 metrů, přičemž centrální komora má rozměry 80 x 50 metrů a nachází se asi 30 metrů pod úrovní terénu. Je obklopena podzemní přehradou a drenážním systémem, jehož cílem bylo zamezit průniku vody.

Jiných kapalin se ale císař nebál. Jak ukázalo měření odporu půdy, hrobka je obklopena řekami rtuti, které dokonce kopírují koryta toků Žluté řeky a Jang-c'-ťiang. Navíc, tekutý kov prosakuje do okolí. Odborníci si proto myslí, že ho komora obsahuje více než 100 tun.

Zakázaný průzkum

Spatřit na vlastní oči útroby mauzolea je však zatím nemožné. Úřady přístup radikálně zakázali. „Nevíme, jak se do něj dostat, aniž bychom neporušili jeho vnitřní atmosféru,” přiznává archeolog Qingbo Duan ze Severozápadní univerzity v Xi'anu. „Vzduch nebo vlhkost by mohly poškodit všechny poklady, jež se v něm nachází.”

Nepříjemnou zkušenost totiž vědci zažili již s terakotovou armádou, jejíž vojáci byli pokrytí barvou. Ta ale během několika měsíců degradovala.

Předměty, jako vzácné klenoty, zbraně, kroniky, nebo obranné mechanismy proti vykradačům, které by se měly pod zemí ukrývat, jsou tak v dnešní době nedosažitelné. „Sním o dni, kdy technologie odhalí všechna tajemství, aniž by narušila odpočinek spícího panovníka a jeho 2000 let staré podzemní říše,“ říká Yongqi Wu, ředitel muzea mauzolea Čchin Š'-chuanga. Možná právě obavy o zachování tohoto neznámého dědictví ale zajišťují Prvnímu císaři jistý druh nesmrtelnosti.

Zdroje: www.chemistryworld.com, www.cs.wikipedia.org, www.livescience.com