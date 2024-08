Externí autor 27. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Čekanka, latinsky Cichorium intybus, je bylina známá hlavně pro svoje krásné modré květy. Dnes už ale zdaleka každý neví, jak moc umí být ve skutečnosti nesmírně užitečná pro zdraví.

Modrá očka u cesty

Čekanka dorůstá do výšky až jednoho metru, má tuhý stonek a je nesmírně houževnatá. Najdeme ji ve volné přírodě, často u cest, ale i na loukách a v lesích. Podle pověsti je to zakletá modrooká dívka, která čeká na návrat svého milého. Její český název je odvozený od německého Wegwarte, tedy „čekající u cesty“.

Daří se jí prakticky kdekoliv, kromě extrémního podnebí typu Antarktida. Kvete od července do října a je to trvalka.

Její latinské jméno, cichorium, je základem pro označení náhražky kávy, cikorky. Právě tak může velmi dobře fungovat nápoj z vývaru z nastrouhaného kořene čekanky.

Z kořene čekanky se rovněž vyrábí sirup použitelný jako zdravé sladidlo, a to díky látce nazývané inulin, které čekanka obsahuje hojné množství.

Jak čekanku zpracovat

Kořen je úplně nejlepší sbírat brzy na jaře nebo na podzim. Dávejte ale pozor, abyste to stihli ještě před drobnými přízemními mrazíky.

Nasbírané kořeny pečlivě omyjte, očistěte a nakrájejte na kousky o velikosti přibližně patnáct centimetrů.

Kousky potom uložte na stinné, suché a dobře větrané místo. Sušení by mělo probíhat přibližně při teplotě do 50 °C. Kořen čekanky může dosahovat až do délky třiceti centimetrů s průměrem až patnáct milimetrů.

Květy se plně otevírají v pravé poledne, což je nejvhodnější doba pro jejich sběr.

Čekanka po zdraví

Pokud trpíte zánětem spojivek, doporučuje se proplachovat oči nálevem z květů. Tak budete mít očka zase modrá a zdravá jako zakletá čekanka sama.

Proti otokům a zánětům pokožky zase pomáhá, když naklepete čekankové listy a použijete je jako obklady.

Ze sušeného kořene můžeme připravit nálev, který výrazně podporuje metabolismus. Zlepšuje látkovou výměnu, pomáhá stabilizovat činnost jater a žlučníku. Má celkově protizánětlivé účinky, takže může pomoci ochránit trávicí soustavu jako celek.

Čerstvá šťáva z kořene, když se smíchá s mlékem, při pravidelném pití zlepšuje krevní obraz, oživuje krev a posiluje srdce. Vhodný a doporučený poměr je tři až čtyři lžíce šťávy na jeden hrnek mléka.

Pro zdraví se často doporučují čekankové saláty. Ovšem listy mají trpkou, charakteristicky hořkosladkou chuť. Proto se doplňují silnými zrajícími sýry, výraznými dresinky, případně ovocem – hruškami či pomeranči, grapefruitem, melounem nebo jablkem.

Můžeme ji také připravovat dušením, pečením, dušením vařením nebo ji plnit podobně jako například papriku. Je bohatá na vitamíny.

Čerstvou čekanku je potřeba vždy skladovat v temnu, protože na světle se zabarví a rychleji se zkazí. Je možné ji zabalit do vlhké utěrky, aby déle vydržela.

