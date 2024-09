Externí autor 17. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Pro obyčejného smrtelníka se mohou tyto částky zdát až astronomické. Vřele nedoporučujeme porovnávat svou výplatní pásku s fakturou za třeba i jeden večer některého českého umělce. A co teprve ti zahraniční. Podívejte se, kolik peněz berou ti nejslavnější!

Zprvu si pojďme říci, že porovnávat neporovnatelné je čiré bláznovství, ale stejně jako se člověk jednou za čas rád podívá na Výměnu manželek, aby si řekl, že je na tom ještě vlastně docela dobře, tak stejně tak se občas zasní, jak by se mu asi žilo, kdyby byl třeba Ewa Farna.

To by totiž jeho běžný den vypadal třeba tak, že by šel odzpívat dvouhodinový koncert do kulturního domu a na poměry běžného českého občana by měl na několik měsíců slušně vyděláno.

Jenomže Ewa Farna není běžný český občan (krom toho, že má polské kořeny), ale také vysoce uznávaná zpěvačka, která si svou nynější pozici velmi tvrdě vydřela a nyní za to zkrátka jen sklízí ovoce.

Abychom se tedy vrátili do její kůže, zcela běžně by se mohla odehrát situace, kdy byste si coby Ewa Farna mohli za hodinové vystoupení říct i přes půl milionu korun. V porovnání s hodinovou mzdou, která (v tom lepším případě) je nějakých tři sta korun, je to částka vskutku astronomická.

Astronomická je v porovnání i s dobami (naštěstí) již dávno minulými. Když bychom se vrátili do socialismu, pohybovali bychom se v úplně jiných částkách. Někteří z nás si jistě ještě dobře vzpomínají na onen proslov zapáleného komunisty Milouše Jakeše, kdy se rozohnil nad tím, že nějaká zpívající holka bere více než běžný Čechoslovák. A taky než on.

„Paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, ale milion dva miliony, berou Jandové a jiní…“ zaznělo tehdy z úst příkladného soudruha.

To bylo vysloveně skandální, o to více pro dobu, kdy byla nastavena myšlenka, že všichni mají mít všeho stejně a kdo má víc, je určitě zloděj, a tak mu to sebereme. S ročním příjmem 600 tisíc korun pro Haničku Zagorovou a 40 tisíc pro občana Československa, byla umělkyně skutečně trnem v oku každého soudruha.

Bohatýr Mareš některé honoráře rozdává

Dnes je již doba jiná, a tak pokud se nejedná o akci, která je placená obcí, krajem nebo veřejnou institucí, může vám být skutečně jedno, kolik si řekne takový Leoš Mareš za jeden odmoderovaný večer. Pokud tomu tak ovšem je, většinou se média oné částky doberou.

Z toho ony celebrity samozřejmě nadšené nejsou, ale nemohou s tím nic dělat. Stalo se tak, že na Dni Zlínského kraje vystoupil právě Leoš Mareš a jeho honorář byl skoro půl milionu korun. Za zhruba hodinovou show. Začali jste najednou přemýšlet o tom, jestli doma taky nemáte nějaký kožich, a zda byste neoprášili své recitační dovednosti ze základní školy?

O Marešovi je kromě jeho vysokých honorářů také ale známo, že je to velké dobračisko. Zmiňovanou sumu si tedy moderátor a zpívající recitátor nenechá. „Když dostanu nabídku na vystoupení, která je placená z veřejných peněz, tak je mi to nepříjemné,“ uvedl na to konto Mareš, který dokonce chvíli přemýšlel, zda celou věc nezrušit.

Nakonec se ale rozhodl peníze věnovat některému ze zařízení v onom kraji typu zvířecího útulku nebo jiné organizaci, která se stará o potřebné. Informace zveřejnil web Deník.cz.

Dara Rolins není Mick Jagger

Ani u našich sousedů na tom celebrity nejsou špatně, a to přesto, že žijí v Česku. Například Dara Rolins si za vystoupení na jarmarku ve Zlatých Moravčicích řekla o 10 tisíc euro, tedy v přepočtu nějakých 260 tisíc korun. Pozdvižení celá akce vyvolala hlavně proto, že zmíněná obec je nejzadluženějším městem na Slovensku.

Pokud se vám už tyto částky zdají nepochopitelné, tak teď si teprve držte klobouky. Jdeme se totiž podívat do zahraničí. Dara Rolins má sice s The Rolling Stones společný začátek druhého jména ("Rol"), ale tím ty společné věci končí. Pokud to má být snaha o dosažení hodinové sazby britských rockerů, pak zde marketing trochu selhal. Je ale pravda, že Dara má ještě chvilku čas, Jaggerovi je dnes osmdesát, Dara sotva překročila padesátku.

A že se případně má na co těšit, The Rolling Stones si za jednu soukromou akci ku příležitosti šedesátých narozenin nejmenovaného soukromníka v roce 2002 naúčtovali šest milionů euro. Vystoupení trvalo hodinu.

O trochu méně milionů pak inkasovala americká zpěvačka, někdejší frontmanka dívčí kapely PussyCat Dolls, a také někdejší přítelkyně někdejšího úspěšného jezdce Formule 1 Lewise Hamiltona, snědá kráska Nicole Scherzinger. Tu do služby povolal jeden ruský miliardář a Scherzinger si tak „vyzpívala“ dva miliony euro.

