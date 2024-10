Externí autor 24. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Byl jednou jeden umělec z New Yorku, který se jmenoval Danny. Danny jednoho dne dostal nápad, že by lidem ukázal, jak by slavné hollywoodské stars vypadaly, kdyby byly obyčejnými lidmi. A tak vznikl jeho profil na Instagramu, který vás zaručeně pobaví.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak by celebrity vypadaly, kdyby nevypadaly tak, jak vypadají? Respektive, jak by asi vypadaly, kdyby si nemohly dovolit drahé osobní fitness trenéry, liposukce, botoxy, operace prsou, vyoperování žeber a další jiné různé vymoženosti, které moderní doba nabízí?

Pokud máte občas splín, že nemáte vosí pas jako Kim Kardashian (která ale kolikrát nemůže dýchat a taky její kamarádi umí s Photoshopem) nebo Cher (ano, to je ta, co si nechala vyoperovat žebra), tak ho už nadále nemějte. Je to jen proto, že zkrátka nemáte k dispozici miliony navíc, které tyto hvězdičky mohou do svého vzhledu investovat.

Dobrý den, překáží mi moje žebra

Když už jsme zmínili Cher, tak její skóre je 22. Ano, 22 plastických operací, a to těch přiznaných. Není tedy divu, že ve svých téměř osmdesáti letech vypadá tak, jak vypadá, když jich má jen dvanáct v obličeji, odsátý tuk v oblasti hýždí, stehen, kolen, ramen, dvakrát má za sebou operaci prsou a pak již výše zmíněné odstranění posledního pásu žeber, aby měla užší pas.

Naštěstí v dnešní moderní době internetu existují lidé (a programy), kteří vám můžou nasimulovat to, jak by to asi vypadalo, kdyby tihle světoví modlové a ikony neměli peníze na to, aby se mohli vylepšovat. Jeden z nich se jmenuje Danny Evans a bydlí v New Yorku.

Jennifer Aniston se dvěma bradami?

Danny si založil instagramový profil, kde zveřejňuje koláže slavných celebrit. Dává jim směšné účesy z devadesátek nebo „normální těla”. Obyčejný smrtelník má tedy možnost zapolemizovat (a také se trochu uklidnit), že zkrátka měl jen o trochu méně štěstí při narození než jiní.

Pokud si chcete také ulevit, zvednout si sebevědomí nebo se zkrátka i jen trochu škodolibě zasmát Kanyemu Westovi a jeho ex Kim, Nicole Kidman, Tomu Cruisovi nebo vidět něco, co by Jennifer Aniston nikdy nedovolila – tedy víc než jednu bradu, navštivte Dannyho profil a věříme, že vám hned bude lépe.

My vám přinášíme malou ochutnávku v článku a další obrázky najdete v naší galerii.

Nicole Kidman

Herečka Nicole Kidman je všude, kde se ukáže, nesmírně šik. Jako mamina se dvěma bradami už ale jako slavná hollywoodská star moc nevypadá.

Kanye West a Kim Kardashian

Bývalí manželé Kanye West a Kim Kardashian patřili (a i když jsou od sebe, tak i zvlášť stále patří) mezi největší módní ikony na světě vůbec. Jako taťka s mamkou z amerického předměstí, kteří to mají do posilovny daleko, tak ale ani za mák nevypadají.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker každému utkvěla v paměti jako módu milující novinářka Carrie Bradshaw, která byla pro boty od Manolo Blahnika schopná týden nejíst a za svetřík od Chanelu dát měsíční činži svého malého bytu v New Yorku. Paní na obrázku ale nevypadá, že by vůbec věděla, kdo nějaký Manolo Blahnik je.

Zdroje: obkec.az.sk