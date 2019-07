Celebrity v politice: Není to jen Arnold. Kdo uspěl a kdo totálně propadl?

Se stoupající slávou získávají umělci zřejmě dojem, že mohou spasit svět a jejich názor je správný a směrodatný. Které celebrity se nechaly zlákat a dezertovaly od umění k politice?

Cynthia Nixon

Americká herečka Cynthia Nixon se proslavila díky seriálu Sex ve městě, kde hrála kariéristku Mirrandu Hobbes. Když se ve skutečnosti odklonila od filmu a dala přednost politice, nikoho moc nepřekvapila. Už od roku 2001 je hlasitou aktivistkou. Bojuje za kvalitní vzdělávání, za práva komunity LGTB, za zdraví žen a prevenci. K většině témat má hodně blízko. Syn je transexuál, ona sama v roce 2004 vyměnila muže za ženy a dodnes žije s aktivistkou Christinou Marinoni a v roce 2006 prodělala rakovinu prsu. Na jaře roku 2018 vyzvala Andrewa Cuoma na souboj o post newyorského guvernéra. Ke zdárnému konci nakonec svou kampaň nedovedla, ale v politice se angažuje i dál.

George Takei

George Takei se narodil do nešťastné doby. Druhá světová válka zasáhla i Japonsko, zažil tak útok na Pearl Harbor i internační tábor. Když se s rodinou přestěhoval do Spojených států amerických, upnul se ke vzdělání. Vystudoval architekturu na Kalifornské univerzitě a herectví v Londýně. První velkou a pro George nezapomenutelnou rolí byl poručík Sulu ve Star Treku. Mimo herectví se vždy angažoval v politice. Mnoho let se ucházel o post radního v Los Angeles a byl členem Kalifornské dopravní rady, kde se podílel na projektu podzemní dráhy. Jako herec je stále velmi činný, přiznal se k homosexualitě a podporuje Japonce žijící v Americe.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger je živou legendou. Nejúspěšnější kulturista světa, který sedmkrát vyhrál Mr. Olympia a pětkrát Mr. Universe, se uplatnil i jako herec. Exceloval ve filmech Barbar Conan, Terminátor a nespočtu oddychových komedií. V roce 2003 se stal guvernérem Kalifornie. V osobním životě tolik štěstí neměl. Po té, co praskla nevěra, kdy manželské a nemanželské dítě dělí pouhé tři měsíce, se rázem rozpadlo dlouholeté manželství s Mariou Shriver, která pochází ze slavné rodiny Kennedyů.

Dwayne Johnson

Profesionální wrestler s trefnou přezdívkou "The Rock" se z ringu velice rychle přesunul na filmová plátna, kde vábí na svou figuru, ale i vrozený komediální talent. Objevil se ve spoustě filmů jako Mumie se vrací, Rychle a zběsile (5 - 8), Pot a krev nebo Jumanji: Vítejte v džungli. Poslední měsíce je jeho jméno stále častěji spojováno s prezidentskou kandidaturou. Americký úsměv má, tak třeba mu to vyjde.