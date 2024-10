Externí autor 9. 10. 2024 clock 4 minuty gallery video

Chcete být bohatí? Pak musíte být buď influencer a nebo Karel Gott. Proč? To si vysvětlíme záhy. Jistě, existují mnohá jiná povolání, která vám vydělají spoustu peněz, až se ale dozvíte, kolik si za „“storíčko” bere Leoš Mareš nebo kolik dostal Mistr za reklamu na čaj, půjdete oprášit svoje benjo.

Sumy, které si dnešní „ovlivňovači”, jak by se dalo přeložit slovo influencer, vydělají, ať už za jeden příspěvek, jedno story na Instagramu a nebo za jeden den natáčení reklamy na prací prášek, jsou pro obyčejné člověka mnohdy až astronomické, ba nepředstavitelné. Tolik si totiž mnozí z nás nevydělají za celý rok.

Jako prvním se pojďme podívat na zoubek influencerům, tedy lidem, jejichž práce je většinou jen daný produkt používat a on se zaplatí sám a ještě k tomu přihodí nějakou tu kačku navíc (kačka je třeba i v tomto případě několik desítek tisíc).

Alagia, Šulcová, Tary a.... Mareš.

Influencer totiž může dostat spolupráci na takzvaný „barter“, což znamená to, že mu firma sice nezaplatí, nicméně bude od ní dostávat tolik jejích produktů, že se mu za chvíli nevejdou do sklepa, špajzu, kočárkárny, záchod - kamkoliv. Může se to zdát nevděčné, ale představte si, že byste si několik let nemuseli kupovat tablety do myčky.

A kdo že je v Česku nejžádanější? Za uplynulý rok to byla současná účastnice reality show Love Island Domi Alagia, youtuberka Anna Šulcová a youtuber a parkourista Tary.

Nikdo z nich se samozřejmě k výši inkasovaných honorářů nepřiznal, podle webu Expres.cz si ovšem tato svatá trojice přijde až na 50 až 60 tisíc korun za příspěvek ve feedu na Instagramu.

Peníze to jsou hezké, ovšem k tomu nejlepšímu se teprve dostáváme. Na prvním místě v poskytování nejdražších příspěvků na svou sociální síť není nikdo jiný než populární moderátor, producent a někdejší recitátor písní Leoš Mareš. Ovšem není se čemu divit, Leoš má skutečně pevnou a velkou fanouškovskou základnu, kterou si tvrdě vybudoval za svou dlouhou kariéru. Na jeho Instagramu ho sleduje přes milion lidí.

V rozhovoru pro ÓČKO TV Mareš přiznal, že dokonce své ceny zdražil, ne proto, že by měl peněz málo, ale aby se vyfiltrovaly nabídky, kterých mu chodí až přespříliš. Kdo bude chtít Leoše Mareše, musí si to zkrátka hodně dobře rozmyslet. Za sadu stories si tedy dnes nezaplatíte 400 tisíc, ale rovného půl milionu.

Na veřejnost také prosáklo, kolik měl dostat renesnanční umělec Přemek Forejt za svou spolupráci s McDonald’s. Kuchař, zpěvák a herec v jednom údajně inkasoval za tříletou smlouvu 18 milionů korun, tedy 6 milionů ročně. To se za nějaký ten hejt na sociální síti asi vyplatí obětovat.

Dost ale bylo influencerů, pojďme zapátrat do minulosti, kdy reklamy byly jen v televizi a nedělal ji i váš soused od sebe z koupelny. Před lety podlehl vábení i takový odpůrce všech reklam jako byl Karel Gott. Není se čemu divit, za 10 milionů by se tak rozhodla asi většina z nás.

Proč se Karel Gott upsal Aquille?

„Já jsem do toho šel, protože to pro mě byla možnost zahrát si. A žádnou roli ve filmu mně nikdo nenabízí. A potom je to zkušenost. Celý život jsem reklamy odmítal, tak naopak teď jsem ji vzal a velmi jsem se při natáčení pobavil,” citoval tehdy slova několikanásobného Zlatého slavíka web Blesk.cz, když se Mistr rozhodl přijmout účinkování v reklamě na čaj od Aquilly.

Nutno podotknout, že je to záležitost už několik let stará, takže na tu dobu to byly ještě větší peníze, než jsou teď. Libozvučnému cinkání peněz neodolaly ani další hvězdy českého showbyznysu, ať už se jednalo o herce nebo zpěváky.

Bolek Polívka dostal od T-Mobilu 6 milionů, Miroslav Donutil za Proenzi milion, moderátor Jan Kraus se upsal Mattoni za 5 milionů, Jitka Čvančarová se velmi ráda navoněla Rexonou za milion a Michal David bude velmi hezky vzpomínat na zmrzlinu Míša, která mu vydělala 300 tisíc.

