Rakovina slinivky je jedna z velmi obávaných chorob, a právem. Mezi její příznaky patří žloutenka, bolesti horní části břicha a zad, nechutenství a vyčerpání. Bohužel nebývá odhalena včas, což výrazně snižuje šanci pacienta na přežití. Zabila i nemalý počet slavných osobností. Vzpomenete si na ně?

Luciano Pavarotti

Pavarotti byl považován za krále operních pěvců, byl jedním z proslulých „tří tenorů“ (zbývající dva byli Plácido Domingo a José Carreras). Propůjčoval svůj hlas největším dílům operního světa. Byl okouzlující a jeho upřímnou tvář a mohutnou postavu znali i ti, kdo jinak o operu sotva zavadili.

Pak ho ale postihla nemoc, se kterou bojoval ze všech sil, podstoupil i rozsáhlou operaci. Nakonec zemřel v roce 2007, ve věku 71 let, v Modeně v Itálii.

Alan Rickman

Herec známý především svou rolí profesora Snapea v Harry Potterovi, ale také legendárními padouchy, které ztvárnil například ve filmech Smrtonosná past (Die Hard) nebo Rasputina ve filmu od HBO (1995). Hrál i řadu kladných postav a mimo filmové plátno se zasazoval o hledání možností pro herce v rozvojových zemích.

„Talent je genetická nehoda – a zodpovědnost,“ řekl o svém hereckém nadání. Zemřel ve věku 69 let v Londýně, v roce 2018.

Steve Jobs

U ředitele firmy Apple, považovaného za génia ve světě IT technologií, se chvíli zdálo, že trpí rakovinou slinivky. Nicméně vyšetření ukázala, že jde o pankreatický neuroendokrinní nádor, tedy jiné onemocnění, které nicméně se slinivkou souvisí.

S chorobou bojoval osm let, což je naprosto neslýchaně dlouho; měl ovšem k dispozici ty nejlepší a nejdražší léčebné prostředky. V průběhu nemoci prý o svém životě a úspěších řekl: „Člověk si časem uvědomí, že nezáleží na tom, jestli máte hodinky za 300 dolarů nebo za 30 dolarů – oboje ukazují stejný čas. Skutečné vnitřní štěstí nepochází z hmotných věcí tohoto světa.“ Zemřel v roce 2011 ve věku 56 let.

Vladimír Dlouhý

Oblíbený český herec, kterého si mnozí pamatují z jeho rolí v pohádkách Arabela a S čerty nejsou žerty. Jeho vážné zdravotní problémy začaly nádorem v žaludku, který se podařilo vyoperovat, nicméně nemoc později zasáhla slinivku. Navzdory zákazu alkoholu se herec pití nijak nevyhýbal, což podle mnohých jeho zdravotní stav zhoršilo a jeho smrt uspíšilo. Opustil nás v roce 2010 ve věku 52 let.

Bořek Šípek

Proslulý architekt, výtvarník a designér oznámil veřejnosti, že trpí rakovinou slinivky v roce 2015. Další následující rok s nemocí bojoval, léčil se v Praze i v Madridu. Navzdory tomu, že si choroba vybírala daň na jeho vzhledu – byl bledý, měl propadlý obličej a v průběhu léčby mu vypadaly vlasy – objevoval se na veřejnosti a družil se s přáteli. Zemřel v roce 2016, bylo mu 66 let.

Věra Čáslavská

Úžasná sportovkyně, gymnastka, jíž přes čtyřicet let náleží rekord v celkovém počtu zlatých medailí. Vítězila na olympiádách, mistrovstvích světa i Evropy. Byla uvedena i do Dvorany slávy v New Yorku a obdržela japonský Řád vycházejícího slunce.

V pozdějších letech se stala trenérkou a podporovala mladé sportovce. Rakovinou slinivky onemocněla v roce 2015, rok s chorobou bojovala. Nakonec podlehla v roce 2016, když jí bylo 74 let.

