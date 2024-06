Externí autor 23. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Zelenina, která je v naší kuchyni jako doma. Přitom byste do ní nejspíš neřekli, co všechno umí. Kromě jiného totiž celer snižuje chuť na sladké. Vlastně je to takový malý zázrak proti obezitě. Přečtěte si, proč byste ho měli do jídelníčku zařazovat co možná nejčastěji.

Není bez zajímavosti, že celer se pěstoval už ve starém Egyptě. Byl zasvěcen bohům podsvětí, proto patřil mezi symboly smrti a smutku. Překvapivě se do Evropy dostal až po třicetileté válce. U nás tato bulvovitá zelenina zdomácněla teprve koncem 19. století. Zdravotní výhody I když na to nejspíš nevypadá, celer toho má pro zdraví organismu hodně co nabídnout. Už 1 šálek celeru poskytuje 71 % denního příjmu vitaminu K pro ženy a 53 % pro muže. Kromě toho, že je vitamin K nezbytný pro proces srážení krve, je rovněž důležitý pro zdraví kostí. Navíc kořen celeru poskytuje i malé množství minerálního fosforu, který je nezbytný pro růst kostí. Jako většina ovoce a zeleniny, i celer obsahuje antioxidanty. Tyto zdraví prospěšné látky napomáhají k léčbě poškození organismu způsobených oxidačním stresem, který může vést k chronickým onemocněním kardiovaskulárního systému, a také k cukrovce nebo obezitě. Je rovněž vhodný v boji proti vysokému cholesterolu a ocení ho lidé s vyšším krevním tlakem, jelikož přispívá k jeho normalizaci. Navíc rozšiřuje cévy, čímž dochází k lepšímu odplavování toxinů z těla a lepší cirkulaci krve. close Magazín Tyto chutné potraviny čistí játra šetrným a dlouhodobým způsobem. Nenásilně je zařaďte do jídelníčku video Celer je rovněž zdroj vlákniny, takže pomáhá i při regulaci hmotnosti, a to tím, že vyvolává pocit sytosti. Vláknina jako taková rovněž podporuje zdraví srdce a trávení a poskytuje výživu prospěšným střevním bakteriím. Nejenom že příznivě působí na metabolismus, ale také snižuje chuť na sladké. Listy celeru jsou protizánětlivé a močopudné. Ztráta přebytečné vody je tak dalším plus pro celer a důvodem ho zařadit do jídelníčku. Na co si dát při konzumaci celeru pozor Jak už jsme zmínili, celer má vysoký obsah vitaminu K. Pokud užíváte léky typu warfarin, tedy na ředění krve, vitamin K dostáváte lékovou formou. V takovém případě byste mezi konzumaci celeru, stejně jako další zeleniny, která obsahuje tento vitamin, omezit. Při takové medikaci se ale raději vždy poraďte s lékařem, co jíst a co nikoliv. A je také dobré vědět, že kořenová zelenina, a s ní tedy i celer, má vyšší obsah dusitanů, než kterákoli jiná zelenina. Je to dáno tím, že plod roste z větší části pod zemí, kam k němu nemůže světlo. Jak konzumovat celer Pokud nemáte zdravotní potíže, jejich léčba by vám bránila v užívání celeru, není důvod, proč byste ho nemohli přidávat do jídla co nejčastěji. Klasikou je pár listů do hrnce s vařícími se bramborami. Celer je součástí oblíbené svíčkové a určitě si oblíbíte i tradiční waldorfský salát. Pokud se vám sejde více celeru a zbydou vám listy, zkuste si z nich připravit pesto: Budete potřebovat: 2 hrsti celerových listů, 2 stroužky česneku, 1 lžičku soli a 50 ml oleje. Postup: Vše vložte do vysoké nádoby a pořádně rozmixujte. Přendejte do čisté sklenice, zavíčkujte a uchovávejte v chladu, nejlépe v lednici. Ostatně, natě celeru by byla škoda vyhazovat, protože je můžete snadno nasušit i zamrazit. Pak se používají stejným způsobem jako čerstvé. Zdroje: www.kucharidodomu.cz, www.ekucharka.cz, www.verywellfit.com close Magazín Starověcí lékaři léčili bolesti kloubů tímto zázračným kořením. Roste vám na zahradě a vy to ani nevíte gallery 4

user Externí autor