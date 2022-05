Rybář vylovil z moře část lidské čelisti. Možná přepíše pohled na vývoj lidstva

Fosilie Penghu 1

Foto: TaichungJohnny / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

O nových, dosud neobjevených druzích lidstva, převratných fosiliích i stále existujícím pravěkém druhu člověka vás informujeme pravidelně. Zvláštní je, že i ve 21. století se stále objevují nálezy, které by mohly přepsat evoluci v podobě, jakou ji známe. Poblíž Tchaj-wanu byla na mořském dně nalezena zkamenělá spodní čelist. Vědci fosilii pojmenovali jako Penghu 1 a podle nich by mohlo jít o primitivní typ hominina, který dosud nebyl v pleistocenním asijském fosilním záznamu rozpoznán.

Jak se zdá, v Asii kdysi žila primitivní skupina lidí, což by znamenalo, že zde mohlo koexistovat více linií vyhynulých lidí současně. Moderní Homo sapiens pak v rámci migrace přišel do oblasti před 40 000 lety.

To, že na Zemi existovaly společně různé druhy pravěkých lidí, není žádným tajemstvím. Věda se sice pře o to, proč všechny, kromě moderního člověka, postupně vyhynuly, ale zdá se, že druhů mohlo být ještě více. Jisté je, že postupně vyhynuli neandrtálci, denisované, Homo erectus, a zřejmě i hobití Homo floresiensis (i když podle pár týdnů staré studie a knihy tento druh stále ještě žije!). Tito homininé jsou nám známi a máme i četné fosilní nálezy. Tchajwanský objev je ale jiný.

Během pleistocénní epochy se lidem obecně vyvinuly menší čelisti a zuby, ale nová fosilie z Tchaj-wanu se zdá být větší a robustnější než starší fosilie Homo erectus z Jávy a severní Číny.

Pinterest

Primitivní hominin z Tchaj-wanu

Fosilii nového pravěkého člověka vylovil rybář ve své síti, jež poklesla do hloubky 60 až 120 metrů. Úlovek byl učiněn v průlivu Penghu, asi 25 kilometrů od západního pobřeží Tchaj-wanu. Tento kanál byl v poslední době ledové součástí asijské pevniny. Tehdy byla hladina moře nižší, i proto je možné, že se téměř kompletní pravá strana spodní čelisti s primitivně vypadajícími zuby zachovala.

Na dokument o člověku z Penghu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rybář zkamenělinu prodal do místního starožitnictví, kde ji však jeden sběratel později předal tchajwanskému Národnímu muzeu přírodních věd. A skutečný výzkum, který ukázal, že se jedná o čelist hominina, započal. Bylo odhaleno, že žil před 10 000 až 190 000 lety a že se jednalo na tu dobu o překvapivě primitivního „člověka“. Navíc existuje ještě jedna podobná, již nalezená fosilie. Jedná se o 400 000 let starý nález z Hexianu v jižní Číně, který leží necelých 1000 kilometrů od průlivu Penghu. Podle vědců by tyto dvě fosilie mohly být samostatnou skupinou archaických lidí.

V době nálezu nebylo možné provést další analýzy, které by domněnky vědců stoprocentně potvrdily. Bylo by potřeba nalézt další části koster. Zdali se to podaří, uvidíme. Poté by mohl být definován nový druh hominina.

Zdroje:

www.ibtimes.co.uk, www.livescience.com