Jednou z nejvýraznějších tváří seriálu Bylo nás pět byl mladý herec Jaroslav Pauer, který se brilantně zhostil role roztomilého Čeňka Jirsáka. Přestože však seriál zaznamenal ohromný úspěch, sám Pauer se žádných dalších významných rolí nedočkal. Nakonec se proto rozhodl postavit se za kameru.

Jaroslav Pauer vstoupil do světa herectví zcela náhodou. Jeho první výraznější role přišla, když se zúčastnil konkurzu do seriálu Arabela. Na casting přitom přišel pouze jako doprovod své sestry, ale paradoxně byl obsazen on sám. Tato příležitost předznamenala začátek jeho herecké dráhy. Jeho talent a charisma jej následně dovedly k roli rošťáka Čeňka Jirsáka v populárním seriálu Bylo nás pět, což ho učinilo jednou z velkých dětských hereckých hvězd té doby.

Odklon od herecké dráhy

Přestože role Čeňka Jirsáka přinesla Pauerovi slávu, herectví samo o sobě ho příliš nelákalo. Po skončení seriálu Bylo nás pět se Pauer objevil jen v několika menších epizodních rolích například v seriálu Dráculův švagr anebo Zdivočelá země. Nakonec se rozhodl opustit herectví a věnovat se jiným oblastem umění.

Režie a scenáristika

Pauerova vášeň pro režii a scenáristiku jej vedla ke studiu na FAMU, kde se těmto disciplínám věnoval naplno. Jako režisér a scénárista realizoval několik projektů, včetně studentských filmů Slepičí memento, Adam a Eva a Voda se šťávou a také krátkometrážních televizních filmů Otázka pohledu a Milovat se.

U filmu zůstal

I když Jaroslav Pauer zmizel z očí veřejnosti po skončení Bylo nás pět, nadále zůstal aktivní v oblasti filmové tvorby. Navzdory změnám ve své kariéře si Pauer udržel svou drobnou postavu, což ho odlišuje od jiných herců, kteří v seriálu hráli. Je ale pravdou, že i navzdory tomu by jej dnes poznal asi jen málokdo. Někdejší herec totiž vypadá zcela jinak. Nechal si narůst vousy a nosí brýle.

Jaroslav Pauer, někdy viděný pouze jako dětský herec, ukázal, že je mnohem víc než jen roztomilý rošťák z oblíbeného seriálu. Jeho přechod od herectví k režii a scenáristice ukazuje jeho mnohostranný talent a odhodlání sledovat své umělecké cíle.

