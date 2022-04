Vědci zveřejnili úchvatné záběry černé díry. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Elena Velímská

černá díra

Do nedávné doby se mělo za to, že jeden z nejzáhadnějších jevů ve vesmíru, černou díru, nelze ani pozorovat. Díky mezinárodní spolupráci se astronomům však podařil neuvěřitelný historický počin. Zachytit černou díru na snímcích!

Temná vesmírná masa

Černá díra ve vesmíru je bod, kterému vědci říkají „horizont událostí“, ze kterého není návratu. Vše, co pohltí, už se nikdy neobjeví, prostě zmizí. Jak světlo, tak plyny, prach i hmota, hvězdy. Ve své podstatě černá díra není vidět, je prostě černá v černém vesmíru, ale dá se vyjádřit jako velmi hustý objekt s neuvěřitelně silnou gravitací. Jak se ale teď zjistilo, obklopuje ho jasná zář. A právě proto se ji podařilo vyfotit.

Černá díra se už neschová

Zkoumat černé díry ve vesmíru má za cíl mezinárodní projekt Event Horizon Telescope (EHT) nazvaný podle černé díry – „event horizon“, horizont událostí. Je to síť osmi pozemních radioteleskopů v Chile, Mexiku, Arizoně a na Havaji, v Evropě pak ve Španělsku, ale i na Antarktidě. Radioastronomové svá pozorování na různých vlnových délkách uvádějí v časový soulad pomocí atomových hodin, a tak v podstatě vzniká jeden neuvěřitelně obrovský teleskop. A ten poprvé v dubnu 2019 vyfotil černou díru a její stín a o dva roky později pořídil ještě podrobnější snímky.

M 87

Teleskop EHT zachytil supermasivní černou díru v elipsovité galaxii Messiera 87, která je od Země vzdálená neuvěřitelných 55 milionů světelných let. Díra je šestapůlkrát těžší než Slunce. Poslední podrobné snímky v polarizovaném světle původní fotku rozmazaného světelného prstence zachytily s ostrými liniemi. Astronomové změřili polarizaci, která souvisí s magnetickými poli, a to vrhlo světlo, jak se chovají. „Hlavním poznatkem je, že jsme viděli magnetická pole v blízkosti černé díry. Ta mohou tlačit plyn a odolávat rozpínání. Výsledek je zajímavým vodítkem k tomu, jak se černé díry plynem živí a jak rostou," uvedl profesor J. Dexter z University of Colorado Boulder, pro Space.com.

Drahocenné snímky

Obyčejný laik nejspíš neocení, jak nesmírně cenné jsou snímky černé díry pro astronomy a další poznávání vesmíru. V roce 2020 za svůj první snímek černé díry získal mezinárodní tým Event Horizon Telescope cenu Breakthrough Prize za průlom v základní fyzice, což je něco jako vědecký Oscar. Inkoustový výtisk snímku M 87 je vystaven v Muzeu moderního umění v New Yorku. Nicméně stále zbývá spousta nezodpovězených otázek. Třeba kam se vytratí energie hmoty, kterou díra pohltí.

A na závěr zcela nevědecká odlehčená tečka. Existují černé díry i na Zemi? Kam se poděje něco nebo někdo, co se nám prostě ztratí nebo ze života vytratí? V černé díře?

