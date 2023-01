Supermasivní černá díra, nacházející se asi 300 milionů světelných let od nás, v sobě probudila brutálního predátora. Zachytila hvězdu, která se zatoulala do její blízkosti a postupně ji mocnými slapovými silami navíjela do svého chřtánu podobně, jako když se špagety namotávají na vidličku.

Pozoruhodný jev zaznamenali astronomové v jádru galaxie ESO 583-G004 pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu (HST). Využili k tomu jeho silnou citlivost na ultrafialové záření, které nešťastná hvězda v posledních chvílích existence vyzařovala.

Odhalili tak princip, jak černé díry „loví své oběti”. Spoléhají na své silné gravitační pole, které dokáže zachytit vnější plyny žhavého tělesa a po kousíčkách ho přitahovat. Jak je navíjeno stále blíže, vnitřní síly na něj působí mnohem silněji než na jeho odvrácené straně. Tento rozdíl ho „špagetuje“ do dlouhého provázku, jenž vrstvu po vrstvě černou díru obtáčí.

Černá díra a Hubbleův teleskop

Horká plazma pak vyzařuje obrovský proud energie a hmoty. Právě tento jas zachytil Hubbleův teleskop. „Tyto události je obvykle obtížné pozorovat. Většinou detekujeme jen začátek narušení hvězdy, kdy je ještě jasná. Nyní jsme měli štěstí,” říká Peter Maksym, astronom z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

„Byli jsme svědky nejen samotného startu lovu černé díry, ale i celého procesu. Doufáme, že pozorování přinese nové poznatky o posledních chvílích sluncí.” Odborníci odhadují, že ke "špagetování" hvězd klidnou supermasivní černou dírou, která se nachází ve středu galaxií, dochází pouze několikrát za 100 000 let.

Spektroskopická data z HST ukázala také hvězdný vítr, ženoucí se z černé díry rychlostí 32 milionů kilometrů za hodinu (tři procenta rychlosti světla). Představa vědců o konci žhavých těles se tak změnila.

Roztrhaná hvězda

„Nejdřív jsme měli modely. Jak se ale ukázalo, jsou jiné než reálná událost,” přiznává Peter Maksym. „Stojíme na počátku nového poznání.”

Na snímky z Hubbleova teleskopu se podívejte na videu:



Zdroj: Youtube

Odborníci zjistili, navzdory pověsti černých děr jako nenasytných požíračů, že uniklo z hvězdy 99 % hmoty. Byla katapultována zpět do vesmíru ve formě obrovských výtrysků energie.

Zdroj:

www.livescience.com, www.nasa.gov