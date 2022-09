Google map zachytil v oceánu děsivou černou díru. Vyvolala velkou paniku

Černá díra v Tichém oceánu je ostrov Vostok.

Foto: Zdroj: Cocoblocks / Pixabay

Na mapách Google se čas od času objeví nevysvětlitelný jev anebo úkaz, který je z gauče zcela nevysvětlitelný, ale dokáže rozpoutat čilé debaty. Když byla objevena tajemná díra v oceánu, právě k tomu došlo. Internetoví fanoušci se nemohli shodnout, co podivný objekt uprostřed Tichého oceánu je, a černá díra se stala hitem internetu.

Jeden z uživatelů platformy Reddit s přezdívkou kokoblocks zveřejnil fotografii záhadné anomálie s tím, že se rozhodně nejedná o ostrov. Tím rozpoutal čilou debatu, v níž jiní tipovali nejrůznější možnosti. Na ty nejzajímavější a nejbláznivější se pojďme podívat.

Černá díra ve vodě?

Lidé na Redditu odhadovali, že černá díra v oceánu může být vchod do Duté země, poloostrov anebo jiný přírodní útvar typu mělkého atolu. Konečnému řešení se ale tito zkušení „tipovači“ nedobrali, proto začali sázet na cenzuru: "Z nějakého důvodu to vypadá cenzurovaně," uvedl jeden uživatel a další s ním souhlasili. "Moje první myšlenka byla, že je to cenzurované," odpověděl další uživatel. "Nedávalo by smysl, aby byl přírodní útvar takhle černý na tak mělkém, malém atolu/ostrově."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ono cenzurování, či přesněji řečeno rozmazávání určitých míst, není na mapách Google ničím novým. Zejména citlivá místa jako vojenské základny, vězení či ostrovní letecké základny a další strategické body jsou často rozostřeny. Dělá se to proto, aby nebyly neprozrazeny informace o jejich poloze a struktuře.

Obrázek vedl k teoriím, podle kterých se jednalo o vojenskou základnu nebo tajný portál. Objevily se i názory, že se jedná o vulkanickou horninu: "Mohlo by se možná jednat o podzemní sopku, která černotu způsobuje, za předpokladu, že se nejedná o díru. Nejspíše se jedná o vyvřelou horninu," uvedl The_Professor64.

Černá díra v oceánu ale nebyl ten případ.

Řešením je Vostok!

Nakonec se ukázalo, že černá díra v oceánu je ostrov Vostok, ležící několik set kilometrů jižně od Havaje a severovýchodně od Nového Zélandu. Vostok patří Kiribatské republice, ostrovnímu státu ve středním Pacifiku, který zahrnuje 33 korálových atolů a ostrovů.

Přestože z velké výšky, a na Google Maps, vypadá ostrov skutečně velmi černě, když jej přiblížíte, jeho kontury jsou náhle jasnější a černá místa dostávají konkrétnější obrysy i barvy.

"To, co vidíte jako černé, je ve skutečnosti velmi tmavě zelené, je to velmi hustý les tvořený stromy Pisonia," vysvětlil jeden z uživatelů Redditoru, který trefil hřebík na hlavičku.

Zatímco jsou tedy mapy Google pro jedny pouze užitečným nástrojem, jak se dostat z bodu A do bodu B, jiní nad nimi cestují a hledají nevyřešené záhady a konspirační teorie. Google Maps mohou být neutuchajícím zdrojem záhad a pokud máte bystrá zrak a k tomu i notnou dávku představivosti, můžete najít podivné obrázky.

Zdroje:

interestingengineering.com

www.businessinsider.com