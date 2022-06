NASA zachytila podivnou černou kostku vycházející ze Slunce

Černá kostka byla spatřena na Slunci. Konspirační teoretici šílí. Ilustrační foto.

Foto: Profimedia

Aktuální sledování webu s pozorováními NASA dává prostor pro vznik mnoha teorií. Zejména konspirační weby pak hovoří o nejrůznějších tělesech, setkáních mimozemských civilizací či nevysvětlitelných jevech. Nyní byla na Slunci spatřena záhadná černá krychle, a těsně poté byly webové stránky NASA vypnuty. Co lepšího by si konspirační teoretici mohli přát?

K incidentu mělo podle deníku The Sun dojít 2. května. Na záběrech z kamer NASA spatřili diváci záhadnou černou krychli vystupující ze Slunce. Téměř hned poté se webová stránka náhle vypnula, což samozřejmě podnítilo v příznivcích konspiračních teorií mnohá podezření. Naštěstí však odborníci podali rozumné vysvětlení.

Na video z celé „nehody nebo náhody“ se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdo chce vidět, vidí i neviditelné

Jedním z velkých příznivců zvláštních jevů je i konspirační teoretik a samozvaný "odborník na mimozemšťany“, Scott C. Waring. Ten napsal na svém blogu: "Díval jsem se na sluneční prohlížeč SOHO, když jsem si na několika snímcích videa všiml černé krychle. Hned poté, co krychle opustila Slunce … zakryla obrovská pevná černá obrazovka 25 procent celé pozorovací plochy. Je jasné, že se NASA snaží tyto krychle před námi skrýt," tvrdí Waring. Navíc konspirační teoretik tvrdí, že to není poprvé, co byla černá krychle spatřena v blízkosti Slunce. Sám Waring dokonce uvedl, že ji viděl i v minulosti a YouTube zveřejnil video o krychli, které má nyní tisíce zhlédnutí a mnoho komentářů, zejména od těch, kdo se snaží jakoukoli událost označit za záhadnou či mimozemskou.

"Skvělý klip. Pokaždé, když něco takového zakrývají, cítím se pobouřen," říká jeden komentující. A jiný dodává: "Naprosto úžasné, tyto krychle byly viděny i jindy, krychle ve tvaru kostky tak blízko Slunce a další pod ním, co zakrývaly ten černý tvar, který vyvěsili, vypadal jako podlouhlý tvar a vlevo od krychle dál?".

Vysvětlení je prosté

Ač by bylo jistě velkou senzací, kdyby se ukázalo, že se skutečně jedná o zvláštní objekt, o kterém se lidstvo nemá dozvědět, záběry byly zaznamenány Sluneční a heliosférickou observatoří, která je součástí společného projektu NASA a Evropské kosmické agentury. Všechny záběry a snímky z projektu jsou k dispozici na internetu, kde je také vysvětleno, že v případě této "černé krychle" došlo k nešťastnému načasování s údržbou místa.

Bernhard Fleck, vědecký pracovník projektu SOHO a vedoucí mise, tvrdí, že to, že by NASA cokoli skrývala, za naprostý nesmysl. Černý čtverec je podle něj způsoben chybějícím (poškozeným) telemetrickým blokem, což znamená, že černý čtverec je závada na záběrech, a nikoli záhadný objekt nebo snaha NASA před námi skrýt mimozemské plavidlo.

Takže záhada ani senzace se nekoná.

