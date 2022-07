Vědci zrentgenovali Černou krásku. Zázrak z Marsu je opravdu nádherný

Meteorit Černá kráska byl v roce 2011 objeven v Západosaharské poušti.

Foto: Vadim Sadovski / Shutterstock.com

Na Zemi bylo dosud nalezeno více než 300 marťanských meteoritů. Marťanský meteorit Černá kráska je tvořen marsovskými horninami, které vznikly před téměř 4,5 miliardami let, kdy byly zemská i marsovská kůra ještě mladé, odhalila nová studie. Zdroj Černé krásky mohou vědci využít k porovnání vzniku Marsu a Země. Ukázalo se, že před 5-10 miliony let byla z kráteru Karratha na Marsu vyvržena poušť, takže se odborníkům přesně povedlo určit, odkud pochází nejslavnější marťanský meteorit. Podívejme se na jeho historii.

Vědci odhalili další detaily o původu slavného meteoritu Black Beauty neboli Černá kráska, známého také pod vědeckým názvem NWA 7034.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Algoritmus

Před pěti až deseti miliony let narazil do Marsu asteroid. Vytvořil obrovský kráter a vymrštil do vesmíru kus starobylé marťanské kůry jako nový meteorit, který nakonec dopadl do Afriky. Vědci nyní vědí, odkud na Marsu tento meteorit pocházel - z kráteru Karratha na jižní polokouli planety.

Vědci měli k dispozici tisíce snímků, které pocházejí z řady marsovských misí. K analýze těchto planetárních snímků povrchu Marsu s vysokým rozlišením použili vědci umělou inteligenci. Zjistili tak, že meteorit Černá kráska byl vyvržen do vesmíru při dopadu asteroidu na povrch planety, čímž vytvořil šest kilometrů široký kráter Karratha. Mnoho dnes existujících marťanských meteoritů bylo nalezeno na Sahaře beduínskými domorodci, kteří vědí, že na trhu v Casablance mohou tyto horniny vynést pěknou cenu.

Co víme o Černé krásce?

Meteorit Černá kráska byl v roce 2011 objeven v Západosaharské poušti. Černá kráska je jediným brekciovaným marťanským vzorkem dostupným na Zemi, což znamená, že obsahuje úhlové úlomky více typů hornin stmelených dohromady. Váží jen 320 gramů, ale i přes malou hmotnost vedl tento meteorit k vytvoření nové třídy meteoritů. Obsahuje nejstarší dosud datované marťanské minerály, které vznikly před 4,48 miliardami let. Tím se liší od všech ostatních marťanských meteoritů, které obsahují jednotlivé typy hornin. Kromě toho obsahuje tento meteorit nejvíce vody ze všech marťanských meteoritů nalezených na Zemi.

Černá kráska je tak prvním meteoritem, u něhož známe geologický kontext. Navíc je velmi přínosné, že se tak stalo 10 let předtím, než má mise NASA Mars Sample Return odeslat zpět vzorky nasbírané vozítkem Perseverance, které v současnosti zkoumá kráter Jezero.

Jaké krátery na Marsu máme?

Pomocí nového algoritmu strojového učení nazvaného Crater Detection Algorithm odhalili vědci krátery na snímcích planet. „Algoritmus funguje podobně jako jiné algoritmy pro detekci objektů určené pro rozpoznávání obličejů, rostlin nebo značek aut. Zjednodušeně řečeno, algoritmu ukážete spoustu příkladů toho, co chcete z obrázku extrahovat (trénování), a spustíte ho na dalších obrázcích,“ řekl autor studie, doktor Anthony Lagain z Curtinovy univerzity v australském Perthu.

Zároveň zmínil, že vědci mají problém, protože impaktní krátery a pozadí (tj. povrch mezi krátery) na Marsu vykazují různou morfologii, ať už jste na rovníku nebo blízko pólů, nebo na vulkanickém a čerstvém terénu, nebo na starém kráterovaném terénu. Vzhledem k tomu museli vědci algoritmus „vycvičit“, aby s vysokou přesností rozpoznával impaktní krátery v různých kontextech.

Díky tomu bylo nakonec zjištěno, že nejstarší úlomky Černé krásky byly vyvrženy přibližně před 1,5 miliardou let z impaktu, který vytvořil 25 mil široký kráter Khujirt.

Kráter Khujirt se nachází na severovýchodě rozsáhlé marťanské oblasti Terra Cimmeria-Sirenum na jižní polokouli Marsu. Vyvržený materiál z tohoto impaktu byl následně před 5 až 10 miliony let vyvržen z Marsu druhým impaktem, který vytvořil menší kráter Karratha. Mezi vznikem obou kráterů byla asi miliarda let. V tomto období se v podstatě nic nedělo, takže hornina se musela zachovat z jiných procesů probíhajících v blízkosti nebo na povrchu.

Z Marsu na Měsíc a Merkur

Vědci mají nyní v plánu lokalizovat místa vyvržení dalších marťanských meteoritů. Získají tak co nejúplnější přehled geologické historie Rudé planety, a poté by chtěli tento algoritmus přizpůsobit i k odhalení dalších tajemství z Měsíce a Merkuru. Jak řekla spoluautorka studie, profesorka Gretchen Benedixová: „Pomůže to odhalit geologickou historii Měsíce a Marsu a zodpovědět palčivé otázky, které pomohou budoucímu výzkumu Sluneční soustavy, jako je program Artemis, který má do konce desetiletí vyslat lidi na Měsíc, nebo mise BepiColombo na oběžnou dráhu kolem Merkuru v roce 2025.“

Studie rovněž odhalila, že Černá kráska, tedy NWA 7034, je v podstatě "spárován" s NWA 7533, dalším marťanským meteoritem nalezeným v Africe v roce 2012. Oba byly vyvrženy ze stejného místa na Marsu a na Zemi byly nalezeny blízko sebe, takže se vlastně jedná o stejnou horninu.

Fakta - Meteory, meteoroidy a meteority obvykle pocházejí z asteroidů a komet

Asteroid - velký kus horniny, který zůstal po srážkách nebo na počátku sluneční soustavyleží většinou mezi Marsem a Jupiterem v hlavním pásu Sluneční soustavy

Kometa - hornina pokrytá ledem, metanem a dalšími sloučeninami. Většina komet je mnohem dále od Sluneční soustavy.

Meteor - světelný záblesk v atmosféře, když úlomky shoří

Meteoroidy – úlomky, které jsou většinou tak malé, že se vypaří v atmosféře

Meteorit – úlomek, který se nevypaří v atmosféře, ale dostane se na zem

Zdroje:

www.cnet.com, www.dailymail.co.uk, www.theguardian.com, interestingengineering.com