Aljaška patří mezi krajiny, které se pyšní hlubokými údolími, dravými šelmami a nehostinným podnebím. Právě pro její odlehlost je považována za cíl vyspělých civilizací nebo tajných armád. Důkazem o jejich činnosti má být Temná pyramida. Co o ní víme?

Psal se rok 1989, kdy byl důstojník americké kontrarozvědky specializující se na špionáž a terorismus Doug Mutschler vyslán na předměstí Anchorage na Aljašce. Aby se na místě zorientoval, vzal si s sebou starou mapu. Když ji otevřel, všiml si bílého místa s nápisem: „Tato oblast nebyla dosud prozkoumána.” To agenta překvapilo. Její okolí bylo totiž zakresleno do nejmenších detailů.

„Hned mě napadlo, že to není jen tak,” přiznává. „Neměl jsem ale čas se tím zabývat.” Na podezřelý bílý flek si vzpomněl až o tři roky později, kdy Čína provedla dosud největší test jaderných zbraní v historii. Výbuch atomové bomby byl tak masivní, že rázové vlny byly zařízením na analýzu zemětřesení zachyceny až na Aljašce. Seismologové by se tím možná nezabývali, přístroje však lokalizovaly podivnou strukturu. Měla tvar pyramidy.

Tajná struktura

„Pamatuji se, že o tom informovala místní média. Jehlan měl být větší než Cheopsova pyramida, a to dokonce o dvacet metrů. Navíc se měl nacházet v oblasti, která nebyla v mapě zakreslena. To mě zaujalo. Zamířil jsem proto na stanici NBC, abych redaktory poprosil, zda by mi dali kopii zprávy. Vedoucí dramaturg však popřel, že ji vysílali,” říká agent.

Zdroj: Youtube

Jejich rozhovor vyslechl mladší reportér. Když Mutschler zamířil domů, doběhl ho a oznámil, že kazety s nahrávkami byly zabaveny dvěma cizími chlápky. Tato informace pro důstojníka kontrarozvědky znamenala jediné – někdo se snaží, aby pyramida nebyla nikdy objevena. Otázkou bylo kdo a proč.

Zamířil proto do vojenského archivu v Marylandu, kde našel složku s názvem Aljaška. Vyndal ji ze zásuvky a sedl si ke stolu. O chvíli později na něj dopadl stín. „Ke studiu tohoto materiálu nemáte oprávnění,” oznámil mu jeden z mužů a ukázal mu dveře. V tu chvíli si Doug myslel, že tajemství podivné pyramidy nikdy nerozluští.

Temná pyramida

Celých dvacet let nad ní ale stále přemýšlel. Proto se rozhodl, že osloví slavnou ufoložku a obhájkyni konspiračních teorií Lindu Moulton Howe. Tu jeho příběh zaujal natolik, že se sama dala do pátrání. Nic ale nezjistila. Jednoho dne ji však zavolal neznámý muž z východního pobřeží. Oznámil jí, že „Temná pyramida“ je vyrobena z pevného černého kamene a je asi 170 metrů vysoká. Měla být neznámého původu.

Zdroj: Youtube

„Jsem synem bývalého inženýra Western Electric. Můj otec v této stavbě pracoval mezi lety 1959 a 1961. Byl vybrán armádou, aby studoval, jak funguje. Přenášela prý energii," popsal jí. Toto svědectví badatelce stačilo, aby o jehlanu prohlásila, že existuje a zkonstruovala ho neznámá vyspělá civilizace.

Pátrání po pyramidě

Legenda o černé pyramidě zaujala také 41letého Nathana Campbele, který se rozhodl, že ji vypátrá. 27. května 2020 nasedl do charterového letadla, aby ho dopravilo k malému jezeru v severozápadním rohu národního parku Denali. Vzal si s sebou velkou zásobu jídla uloženou v plastových boxech a obousměrný satelitní komunikátor, aby mohl volat rodině. V divočině plánoval strávit čtyři měsíce.

close info Youtube.com zoom_in Aljašský trojúhelník

Jenže někdy od poloviny června jeho žena nedostala žádnou zprávu. Když zmeškal letadlo, jež ho mělo vyzvednout, byla zahájena pátrací akce. Policie ale objevila pouze popraskané nádobí, plesnivé oblečení a zbytky deníku. Nathan si do něj naposledy napsal, že jde pro vodu.

Co se Campbellovi přihodilo, nikdo netuší. Mohl ho zabít medvěd nebo spadnout do propasti. Existují ale také teorie, které říkají, že ho pohltil legendární Aljašský trojúhelník mezi městy Juneau, Utqiagvik a Anchorage, kde šílí kompasy, lidé zde mají halucinace a letadla z nepochopitelných důvodů padají na zem.

Zdroje: www.dailystar.co.uk, www.anomalien.com, www.thoughtnova.com