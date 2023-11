Je 105 kilometrů dlouhá, jeden kilometr široká a nedotčená civilizací. Zatím. V případě, že by její okolí lidé začali obhospodařovat, z jejího dna by se uvolnilo 29 miliard tun uhlíku. Globální oteplování by se tak rapidně urychlilo. To je Ruki, nejčernější řeka na světě.

Na hrozivou předpověď přišli vědci náhodou, když se snažili odhalit, proč je voda v řece Ruki, přítoku mohutného Konga, tak tmavá. „Když jsem ji viděl poprvé, myslel jsem, že mě šálí zrak. Ponořil jsem do ni ruku a nic jsem neviděl,” vzpomíná výzkumník ETH Zurich Travis Drake, který její povodí o rozloze čtyřikrát větší než Švýcarsko, se svým týmem zkoumal.

Řeka je obklopena nížinným deštným pralesem a rozlehlými rašeliništi, obsahující gigantické množství nerozloženého odumřelého rostlinného materiálu. „Zajímalo nás, zda právě on způsobuje zabarvení toku. Po celý rok jsme tak odebírali vzorky vody a ty posílali do laboratoře.”

Černá řeka

Analýzy potvrdily vizuální dojem. Řeka Ruki obsahuje čtyřikrát více organických sloučenin uhlíku než Kongo a 1,5krát více než Rio Negro v Amazonii. Pocházejí z lesní vegetace. „Uhlík se do toku dostává dvěma cestami. Za prvé s deštěm, který padá do džungle a rozpouští rostlinný materiál. Za druhé z kaluží, jež sedí na půdě,” vysvětluje Drake. „Je to jako když louhujete čaj.”

Odebírání vzorků

Díky tomu, že Ruki teče velmi pomalu a je klidná, CO 2 se z vody do vzduchu uvolňuje v podobných koncentracích, jako u jiných tropických řek. Analýza izotopů uhlíku navíc odhalila, že jeho většinu produkují právě volně ležící odumřelé zbytků rostlin a ne rašeliniště. „To je dobrá zpráva. Znamená to, že blata jsou stabilní,” říká hydrolog.

Zatím prý nehrozí, že by se organický materiál obsažený v močálech uvolnil, protože jsou téměř celý rok pod vodou a nejsou tak vystaveny kyslíku. Problémem ale je, že se o povodí Ruki začínají zajímat průmyslové společnosti. Jeho okolí se tak může změnit.

Globální oteplování

„Jakmile dojde k odlesňování, rašeliniště začnou vysychat. Bakteriální rozklad způsobí uvolnění obrovského množství CO 2 do ovzduší, což ovlivní celý uhlíkový cyklus,” varuje Travis Drake. V celosvětovém měřítku jsou totiž tropické řeky hlavními zpracovateli a producenti uhlíku, který míří jak do atmosféry, tak do oceánu.”

Zdroj: Youtube

Odborníci proto doufají, že jejich studie dokáže varovat developery před ničením krajiny kolem řeky Ruki i jiných přítoků Konga. Tvrdý zásah do ekosystému by totiž ovlivnil klima v celosvětovém měřítku.

Zdroje: www.iflscience.com, www.swissinfo.ch, www.phys.org