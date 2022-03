Černá skříňka Země: Ocelový kolos má nést svědectví pro ty, co přijdou po lidech

Černá skříňka Země

Foto: Profimedia.cz

Projekt, nazvaný Earth's Black Box neboli Černá skříňka Země, by měl být dokončen v polovině tohoto roku. Jeho cílem je instalace ocelové konstrukce, v jejíž útrobách bude schovaný superpočítač. Ten by měl zaznamenat případný konec světa.

Černá skříňka, která se zpravidla instaluje do letadel a má ve skutečnosti oranžovou barvu, slouží k zaznamenávání nejdůležitějších parametrů letu a k objasnění příčin případné havárie. Podobnou bude mít i naše planeta.

Projekt je výsledkem spolupráce mezi marketingovými agenturami Clemenger BBDO, The Glue Society a odborníky australské University of Tasmania. „Pokud Zemi postihne ekologická katastrofa a zkolabuje, toto zařízení tu zůstane pro přeživší a příští generace. Budou se tak moci poučit," vysvětluje výkonný kreativní ředitel marketingové agentury Clemenger BBDO Jim Curtis. Černá skříňka má také donutit světové lídry k větší zodpovědnosti. „Jejich činnost nebo nečinnost bude zaznamenávána."

Černá skříňka v Tasmánii

Ocelový gigant, jehož vzhled připomíná Špicberské globální úložiště semen v Norsku, by měl být umístěn na žulové pláni na západním pobřeží Tasmánie. Stanoviště bylo vybráno kvůli geopolitické, geologické a klimatické stabilitě. 8,8 m dlouhý box bude vyroben z oceli o tloušťce 7,5 cm a měl by být nezničitelný. Pevné disky poháněné sluneční energií budou v reálném čase zaznamenávat vědecké aktualizace a analýzy týkající se problémů, jimž světová populace čelí.

Odvrátíme ekologickou katastrofuZdroj: Profimedia.cz

Uchovají se informace o klimatu, o znečištění životního prostředí, o vymírání rostlinných a živočišných druhů, o teplotě moří, hodnoty atmosférického oxidu uhličitého, údaje o lidské populaci, armádních výdajích, spotřebě energie a dopadu všech těchto změn na zdraví. Kromě toho se budou sbírat novinové titulky, příspěvky ze sociálních sítí nebo zprávy z politických zasedání. Pokud by se po katastrofě objevila další civilizace, mohla by archiv rekonstruovat a dozvědět se, co se s planetou stalo a jak dalším problémům předcházet.

„Pokud nezměníme způsob života, krach naší společnosti bude na dosah. Černá skříňka zaznamená každý krok směřující k tomuto kolapsu. Stovky dat budou shromažďovány a uchovávány." Píše se na oficiální stránce projektu.

Černý Big Brother

Právě dennodenní záznamy mají donutit nejen politické lídry, ale také obyčejné obyvatele, aby se k životnímu prostředí chovali zodpovědněji. „Když lidé vědí, že je někdo sleduje a ještě to nahrává, dávají si pozor na to, co dělají a co říkají. Černá skříňka Země toto zajistí," říká Jonathan Kneebone z The Glue Society.

Otázkou však zůstává, jak algoritmy zůstanou objektivní a jak budou vybírat, co zaznamenat. Jak zařízení rozhodne, co bude pro budoucí generace hodnotné a jak vynechá falešné zprávy? Na to zatím odborníci nedokáží odpovědět.

Zdroj: Youtube

Zdroje: chrudimsky.denik.cz, www.idnes.cz, www.ancient-origins.net