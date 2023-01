Oceány a další vodní plochy jsou svým způsobem záhadné. Nikdo nedokáže odhadnout, co přesně se v nich nachází. Příkladem je i obří smrtonosná díra, která se objevila právě v oceánu.

A právě tato hrůzostrašná díra následně pohltí vše, co se u ní octne. Je to strašný pohled.

V oceánu se objevila obří smrtonosná díra

S tímto zjištěním přišli vědci z ETH v Curychu a University of Miami. Upozornili je na to nejprve oceánografové, kteří zachytili něco, o čem zprvu vůbec netušili, co by to vlastně mohlo být.

Tyto díry jsou "výjimečné" tím, že je lze přirovnat k černé díře ve vesmíru. Jsou tzv. jejich přímým ekvivalentem a stejné jako vesmírné černé díry, jsou i tyto oceánské pro vědce jednou velkou neznámou.

Při bližším prozkoumání pak vědci zjistili, že tyto smrtonosné díry jsou jakési oceánské víry a jejich matematický propočet skutečně odpovídá tomu, jak funguje černá díra uprostřed vesmíru. Díry v oceánu jsou pak ale děsivější tím, že díky kruhovým vodním drahám, které jim slouží jako bariéry, následně pohltí vše, co se k nim jen trochu přiblíží.

Pohltí vše, co se u ní octne. Je to strašný pohled

„Lajcky" řečeno to znamená, že vše, co se jen letmo zachytí v dosahu těchto děr, navždy zmizí. Vytratí se a šance na znovuobjevení zkrátka není. Ačkoliv jde o jev, který je ve světě oceánské vědy poměrně nový, díky vědcům v Curychu a Miami přece jen dostal logické vysvětlení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Za vznikem těchto smrtonosných děr údajně stojí změny klimatu. Respektive mírné zimy, které Evropa v posledních několika letech opakovaně zažívá. V oceánech tak vznikají víry, které mohou dosahovat průměru většího než 150 km a doslova se podle nálady prohánějí oceánem.

Tyto točivé víry, které často pomáhá vytvářet Golfský proud, pak vytváří jakýsi mix teplé a slané vody s vodou studenou. Stejně jako větrné víry, stojí i ty vodní na spojení dvou odlišných teplot. Jejich výskyt se nejčastěji projevuje v Tichém oceánu. A podle vědců by právě tyto víry mohly pozitivně ovlivnit ubývání ledovců.

Ačkoliv je z vědeckého hlediska jasné, co tyto smrtonosné díry jsou, přesto je velký problém určit jejich přesné hranice. Tzv. chybí schopnost jejich kvantifikace. A tak zůstávají pouhým odhadem. Zejména pak jejich koherence na jedné straně s turbulencí samotného oceánu na straně druhé.

To je způsobeno tím, že tekutina, která se spolu s vírem pohybuje, je chaotická, a to jak uvnitř, tak vně samotného víru. Přesto se vědci svým zkoumáním mnohé dozvěděli, když izolovali koherentní vodní ostrovy za pomoci satelitních snímků. Výsledky byly překvapivé a možná dokonce alarmující.

Vědci totiž zjistili, že oceánské smrtonosné díry skutečně odpovídají černým dírám ve vesmíru. Oproti nim však mají jednu velkou výhodu: Jsou stabilní. Jejich funkcí je především transport planktonu, ale také ropy či odpadu. Jsou tedy živnou půdou pro nejrůznější mikroorganismy.

To ale není všechno, co tyto smrtonosné díry dokáží přesunout. Oceánské díry umí "přepravit" také slanou a teplou vodu směrem k severozápadu. Vědcům se dokonce podařilo identifikovat sedm Agulhasových prstenců typu černé díry, které téměř rok transportovaly stejnou masu vody bez úniku.

