Jaká zvířata nejlépe přežila a jaká se rodí v současnosti v černobylské oblasti?

V zakázané zóně, jejímž středem je černobylská jaderná elektrárna, je docela živo. Stále tu bydlí spoustu původních občanů, kteří se svých domů po evakuaci v roce 1986 nevzdali. Jsou tu však menšinou. Pripjať a přilehlé oblasti osídlila divoká zvěř, radiace jejich zdravotní stav téměř neovlivnila.

Vlivem radiace se zvířatům lehce pozměnila DNA a tak dochází k častějšímu albinismu například u ptáků, vědci rovněž vypozorovali, že se některým zvířatům zmenšil mozek. To jsou ale vesměs jediné problémy, jinak si zvířecí populace v zakázané oblasti vede lépe než v jiných koutech Evropy. A není to způsobené ozářením, ale absencí lidí; V bezprostřední blízkosti elektrárny žije zhruba 160 lidí, v druhé, bezpečnější zóně dalších 600 obyvatel. Občané, většinou starší 70 let, jsou na potulné psy a jinou divou zvěř zvyklí, respektují jejich teritoria a nesnaží se je omezovat.

Nejodolnější zvířata jsou vlci



V celé oblasti vědci našli stopy přibližně dvanácti druhů zvířat. ,,Největší zastoupení tu mají lišky, jeleni, zajíci, medvědi, psi a vlci," napsal do časopisu Ecological Indicators Andres Moller.



Radiace podle průzkumného týmu nijak výrazně neovlivnila ani menší hlodavce nebo běžný hmyz. Stále je však návštěvníkům i samotným vědcům zakázáno dotýkat se zvířat nebo si je hladit. ,,Válí se na zemi a v trávě, v srsti mívají radioaktivní částečky."



Nejlépe radiaci snáší vlci, jejichž genetický vzorec zůstal neporušen i přesto, že se jako predátoři na samém vrcholu potravinového řetězce živí jinými zvířaty. Vědci nevypozorovali úbytek tohoto druhu, naopak jejich populace každým rokem roste.



Druhým velice odolným zvířetem jsou psi. Pripjať je jimi přímo zamořen a návštěvníky následků havárie běžně zastavují a prosí o pamlsek nebo o pohlazení. Jak průvodci znovu upozorňují, tyhle domácí mazlíčky hladit nesmí.

Nadace pro adopci černobylských psů



Jejich neobvyklá schopnost odolat radioaktivnímu zařízení inspirovala v roce 2013 americkou nadaci Clean Cultures Fund (CCF) zřídit tzv. psí nemocnici přímo v Černobylu, která má za úkol najít zejména štěňatům do jednoho roku nový domov.



Dozimetr spolehlivě prokáže míru radiace, ty nejodolnější psy následně internují do nemocničního zařízení a podrobí je dalším testům, aby zjistili vrozené vady či jiná onemocnění. Podle zakladatele Lucase Hixsona jsou téměř všechna odchycená štěňata do jednoho roku vždy zdravá, hůře jsou na tom starší psi. Hixson si v roce 2013 při první návštěvě zóny sám jedno štěně adoptoval a klade si za cíl najít domov dalším 200 psům. „Jsou to nejzdravější a nejinteligentnější psi, jaké jsem kdy viděl,“ řekl.

Dvouhlavá zvěř se už nerodí



Svět obletělo několik šokujících fotografií dvouhlavých krav a jinak zmutovaných zvířat, jež se nacházela v zakázané oblasti. Pár let po explozi jaderného reaktoru bylo opravdu běžné, že se rodila zmutovaná zvířata s chybějící končetinou či dokonce druhou hlavou. Od nehody ale uběhlo více než třicet let a přirozená selekce všechny tyto případy téměř vymýtila.