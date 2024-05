Externí autor 13. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Černý bez naši předci považovali za zázračnou bylinu. Letos vykvetl předčasně. Natrhejte si ho a zkuste měsíc pít jako čaj. Uvidíte, jak se vašemu tělu uleví. Bylinky toho umí hodně, zkuste jim dát šanci třeba právě v podobě černého bezu.

Znáte české pořekadlo: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni?“ Naši předkové jím vyjadřovali úctu k této nejznámější bylince lidového léčitelství. Už před staletími znali účinky bezu a využívali nejenom jeho květy nebo plody, ale také listy, kůru a kořeny.

Kouzelný strom

Málokterá bylinka či rostlina se v minulosti stala předmětem tolika pověr a byla jí připisována magická moc. Bezové keře se vysazovaly v zahradách nejenom kvůli léčivým vlastnostem, ale také proto, že měly zajistit ochranu majetku. Větvičky bezu lidé zavěšovali nad vchod domu v naději, že tak přivolají samé dobré věci.

Hodí se zmínit i další pořekadlo: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý jest.“ To odříkávaly vdavekchtivé dívky o Vánocích a třásly přitom bezovým keřem. Odkud se pak ozval štěkot psa, tam se měly podle pověry do roka a do dne provdat. Mimochodem, bezové sazeničky bývaly součástí svatebních darů.

Proč je černý bez léčivý

Ve květech černého bezu se skrývá vitamin C a minerální látky. Nechybí silice, flavonoidy, třísloviny, aminy, cukry, organické kyseliny, sliz a rozpadové produkty glykosidu sambunigrinu.

Plody obsahují provitamin A, vitaminy skupiny B, antokyanová barviva a také třísloviny karotenoidy.

S čím vám pomohou květy černého bezu

V dávných dobách v žádné domácnosti nechyběl pytlík sušených květů bezu. I dnes stojí za to ho přidat do domácí lékárničky. V zimním období se bude hodit při nachlazení nebo chřipce. Je o něm známo, že dokáže srazit horečku, zbaví vás kašle a poradí si i se záněty močových cest.

Dopřejete-li si měsíční bezovou kůru, zvládne zatočit s různými žaludečními potížemi, zlepší stav vašich cév a pomůže vám k lepšímu spánku. Kromě toho se mu připisuje pozitivní vliv na snižování vysokého krevního tlaku.

Vyzkoušejte bezinky

Bez rychle odkvétá a dozrávají černé plody, tzv. bezinky. Ty je vhodné sušit nebo tepelně upravovat. Z plodů se vyrábějí šťávy, sirupy, marmelády nebo kompoty. Bezinky pomáhají s neuralgickými potížemi, revmatismem, posilují imunitu a rovněž zlepšují zažívací problémy.

Jak na bezový čaj

Do hrnku vhoďte lžíci sušených bezinkových květů a zalijte horkou vodou. Nechte alespoň 10 minut louhovat. Pak přeceďte a můžete pít. Chuťově tento čaj doprovodí kapka limetkové šťávy a lžička medu. Pokud čaj užíváte kvůli aktuálním zdravotním potížím, pijte ho bez ničeho, vlažný, ideálně dvakrát denně.

Kde sbírat a sušit

V přírodě najdete černý bez na slunných i polostinných místech jako jsou různé meze, lesní mýtiny, rokle, při různých cestách a podobně. Vyhněte se jeho sběru u rušných silnic, kde se práší. Stejně tak si dejte pozor na bezové keře rostoucí v blízkosti polí, kde je pravděpodobnost chemických postřiků. Ideální je, pokud máte černý bez na vlastní zahradě, a tedy dobře znáte podmínky, ve kterých roste.

Květy bezu sušte na sítech ve stínu, nejlépe v prostoru, kde proudí vzduch. Pokud máte sušičku, můžete je sušit i tam, ale teplota by neměla překročit 40 °C.

Nezapomeňte

Čaj z černého bezu je vhodné pít maximálně měsíc. Pak by měla následovat 14denní přestávka a po té můžete kůru opakovat. Jestliže čaj pijete pravidelně, je vhodné se o jeho dlouhodobějším užívání poradit s lékařem. A to zejména pokud užíváte nějaké léky.

