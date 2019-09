Černý jestřáb sestřelen: Jak vypadala krvavá akce? Pravé hrdiny film nedocenil

Počátkem října roku 1993 americká armáda zahájila operaci, při které chtěla zajmout dva vůdce milice somálského diktátora Aidida. Věci ale nešly tak hladce, jak si Američané představovali. Dva jejich vrtulníky Black Hawk se zřítily do ulic Mogadišu, jeden z nich daleko od linie boje. Boj pilota o život připomíná snímek Černý jestřáb sestřelen.

Předem ztracená bitva

Pilot sestřeleného vrtulníku Michael Durant neměl moc šancí na přežití. Se zlomenou nohou a několika rozdrcenými obratli zůstal uvězněn ve své sedačce, zatímco tři další členové posádky utrpěli při pádu natolik závažná zranění, že ani nemohli vzít do ruky zbraň. Durant ještě střílet mohl. Hodlal bránit kokpit vrtulníku před rozvášněným davem rebelů tak dlouho, dokud nepřijdou posily. Jenomže posily nepřicházely.

Američané se v Mogadišu nemohli probojovat rebelskými liniemi a vrtulník Černý jestřáb, který zůstal uvězněn uprostřed nepřátelského území, de fakto odepsali. A pak se stalo něco, co filmový příběh upozadil, ačkoli by na tom mohla být klidně vystavěna celá dramatická zápletka.

Nad sestřeleným vrtulníkem kroužil další stroj, ve kterém seděl nadrotmistr Gary Gordon a rotmistr Randy Shughart. Oba pozorovali marný boj pilota Duranta a žádali velitele o povolení přistát, aby nešťastnému muži mohli krýt záda, dokud do Mogadišu nedorazí další jednotky. Velitel jejich žádost odmítl s tím, že by taková akce byla příliš riskantní.

Hrdinství, nebo oběť?

Gordon se Shughartem získali povolení k vysazení až napotřetí. Jejich pilot se pokusil o přistání přímo vedle havarovaného stroje, ale prudká palba nepřátel to znemožnila. Američtí ostřelovači proto vyskočili z vrtulníku asi 100 metrů od místa nehody, a to jen pár vteřin předtím, než do Black Hawku udeřila střela RPG. Několik členů posádky utrpělo vážná zranění, pilot se nicméně i s prostřeleným ramenem a s druhým pilotem v bezvědomí dokázal opět vznést a odletět.

Vysazení ostřelovači se rychle přesunuli k okolním budovám, jež jim poskytovaly alespoň částečné krytí, a zahájili palbu. Ulicí se pak probojovali až k sestřelené helikoptéře. "Vůbec jsem neviděl, odkud se vzali, ale museli přijít zezadu, jinak bych si jich všiml. Byl to neskutečný pocit. Jako byste si najednou uvědomili, že ta hrozná situace, ve které jste ocitli, právě skončila," popsal později setkání s ostřelovači Durant, jemuž v té chvíli docházely síly i munice.

Bitva však ještě zdaleka nebyla vyhraná. Gordon se Shughartem pilota odtáhli na bezpečné místo, doplnili mu náboje a vybrali si vhodné pozice, odkud pak se zbraněmi v ruce čelili celému městu. Posily byly stále v nedohlednu.

Ostřelovačům se podařilo zabít několik desítek útočníků, za své hrdinství ale oba zaplatili vlastním životem. "Sakra, dostal jsem to!" byla poslední slova nadrotmistra Gordona. Jeho kolega Shughart ještě přiběhl k Durantovi, aby si u něj doplnil munici, a popřál mu "hodně štěstí", než nepřátelská střela zasáhla i jeho. Dav rebelů nato obsadil místo havárie a Duranta zajal.

Nejvyšší ocenění in memoriam

Oběť ostřelovačů přesto nebyla zbytečná. Nepřátelé se spokojili s jejich smrtí a Durantův život ušetřili. Ostatní členové posádky havarovaného vrtulníku svým zraněním bohužel podlehli.

Bitvu o Mogadišu ukončil až následujícího rána těžce obrněný konvoj složený z amerických, pákistánských a malajských jednotek. Somálští vůdci byli zajati, Američané však hlásili ztrátu 18 mužů. Prezident Bill Clinton proto nařídil okamžité ukončení bojových operací a stanovil datum stažení amerických jednotek ze somálského území na 31. březen 1994.

Pilot Michael Durant se vrátil ke své rodině. Jeho zachránci Gordon a Shughart obdrželi in memoriam nejvyšší vojenské vyznamenání Medal of Honor, které bylo naposledy uděleno za války ve Vietnamu. Věděli, že neměli šanci ubránit se davu ozbrojenců, a přesto nenechali zraněného druha v boji samotného.