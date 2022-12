Zdroj: Robby Copeland, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Poznat tvář té či oné historické osobnosti je někdy krokem blíž k tomu, abychom zjistili, jak lidé v daném období žili. Když vědci zrekonstruovali tvář Černého prince, zjistili, že krásný postrach středověkých bitev umřel nedůstojně.

Ne všechno je vždy takové, jak se na první pohled může zdát.

Vědci zrekonstruovali tvář Černého prince

Černý princ byl poměrně známou osobností středověku. Byl synem z urozeného rodu, jeho otcem nebyl nikdo jiný, než sám král Eduard III. Vynikal jako rytíř a v okruhu svých přátel byl známý jako princ z Walesu.

Ačkoliv se na středověk dožil poměrně vysokého věku, stejně zemřel dříve, než bylo nutné. Nad důvody jeho smrti se dlouho spekulovalo a tezí, které padaly jako příčina jeho skonu, bylo víc než dost. Jednou z nich byla i úplavice.

Nic z toho však nebyla pravda a to i přesto, že princ z Walesu skutečně trpěl střevními problémy těsně předtím, než zemřel. Jelikož byl ale stále členem 21. ženijního pluku, který se vydal na tažení do Francie, s úplavicí či morem by tam jen těžko došel.

Černý princ měl předurčenou krásnou budoucnost. Byl následníkem anglického trůnu, čehož se bohužel již nedočkal. I tak ho ale Anglie milovala. Byl jedním z nejlepších vojáků, jakého kdy tato země měla.

Aby vědci zjistili více o jeho životě i zásluhách, které mu samo sebou patří, rozhodli se zrekonstruovat jeho tvář.

Krásný postrach středověkých bitev umřel nedůstojně

Černý princ ke svému označení nepřišel jen tak. Jako voják neznal slitování a každý, kdo se mu jen náznakem postavil do cesty, za to nakonec tvrdě zaplatil.

Měl tu nejlepší průpravu a zkušenosti. Získal je především díky tomu, že již od svých 16 let hrdě chránil svou zemi ve všech válkách. Byl nebojácný, s jasným cílem vyhrát. Jako král by se jistě osvědčil.

Jelikož úplavice skutečně nebyla příčinou jeho smrti, vědci zkoumali, co za jeho skonem skutečně stálo. Zjistili, že pravým důvodem jeho smrti byla vzácná chronická choroba, která způsobila, že Černý princ zemřel poměrně nedůstojnou smrtí.

Tou nemocí byla jakási střevní infekce, zvaná amébóza. Nemoc, jež byla pro období středověku stejně častá jako úplavice. Dokonce s podobnými projevy. Černý princ tak zemřel na velké bolesti břicha spojené s nezastavitelným průjmem. Tím se bohužel zamezilo tomu, aby jedl, jak měl. Na sklonku svého života byl pohublý, což vedlo následně ke značné letargii.

Ve věku pouhých 45 let nakonec této chorobě podlehl. Jeho otec, král Eduard III. zemřel rok po jeho nedůstojné smrti.

